遭詐900萬告金主！律師搬「高齡」求償　法官：非老人就管他去死？

▲桃園1名民眾遇假檢警抵押房產慘噴900萬，他提告放款金主吞敗。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

桃園鍾姓民眾遭詐騙集團洗腦，將名下房產抵押向民間公司借款800萬後，連同存款共911萬餘元全數匯給詐騙集團。鍾男事後驚覺受騙，憤而對人頭帳戶及民間借貸公司提告求償。桃園地院審理後，認提供帳戶的楊姓男子須全額賠償；但針對借貸公司的求償則全數駁回。

鍾民於2022年間接獲「假檢警」詐騙電話，對方佯稱其帳戶涉入販毒洗錢，且名下房產已遭他人違法質借，要求他配合「釣魚執法」。鍾民信以為真，聽從指示與民間一間資產管理公司接洽，以房產設定抵押，借出800萬元。

款項入帳後，假檢察官又以「監管帳戶」為由，要求鍾民將錢全數匯出。短短數日內，鍾民將借來的錢與原有存款共計911萬75元，全數匯入詐騙集團指定的楊姓男子人頭帳戶中。報案後，鍾民為了保住房子免遭法拍，只好自掏腰包還清800萬給借貸公司以塗銷抵押權，隨後將借貸公司、代書及人頭帳戶提供者一併告上法院，要求連帶賠償。

法庭上，鍾民指控該借貸公司與代書的名字時常出現在類似的詐騙判決中，認定他們與詐騙集團是同夥。對此，法官直指該推論證據不足，並打出神比喻：「就他們從事的職業而言，辦理的抵押借款中有幾件是詐騙被害人委託的，並不代表就是跟詐騙集團配合，就像我們不會只因為律師為幾個詐騙案件的被告辯護過，就說他是『通靈律師』。」此外，法官也點出鍾民提告時，已超過民法侵權行為的2年追訴時效。

為主張借款合約無效，鍾民的委任律師在書狀中引經據典，稱依據「最高法院裁定」，我國保障高齡人士資產已屬公序良俗，因此該條件嚴苛的合約應屬無效。沒想到法官毫不留情，直接「公開處刑」，點破這段文字根本不是最高法院裁定，而是律師從另一份高等法院的判決「整段複製貼上」。

法官隨後展現深厚的法理邏輯，強調憲法對財產權與生存權的保障不分年齡，並在判決書中寫下宛如名著《動物農莊》的哲學反問：「難道所有財產都是平等的，但有些財產比其他財產更平等？」

法官更直白地捍衛契約自由原則，重磅抨擊：「難道老人簽錯契約，法律准他不認帳，至於非老人簽錯契約，法律就管他去死嗎？」強調在私法自治的範疇內，當事人必須為自己合意的契約負責，不能單憑年紀大或條件失衡就不認帳。

法官最終認定，提供帳戶的楊姓男子屬於詐騙幫助犯，須賠償鍾民911萬餘元；針對民間借貸業者與代書等4人的求償，則因超過時效且證據不足，判決鍾民敗訴。全案仍可上訴。