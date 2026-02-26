賴清德國情報告擬採統問統答　賴士葆籲珍惜機會：來了就是大加分

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜日前透露，總統賴清德欣然接受到立法院做國情報告，方式上採「統問統答」。對此，國民黨立委賴士葆26日直言，賴總統要珍惜，如果賴肯來一定大加分。

對於賴清德願意到立院做國情報告，賴士葆直言，「賴總統要珍惜啦！」，這次韓國瑜起了頭，然後不需要「依序答覆」，統問統答回到以前國大代表的模式，賴清德如果能夠來，對賴清德本身會大加分。因為我們自從修憲之後，把總統在國大代表報告的那一套移到立法院，到目前為止沒有一個總統來過立法院。

「賴清德總統應該想方設法來」，賴士葆說，即便在野黨要求人數多一點、時間長一點，賴總統都應該要珍惜，因為這會創憲政歷史，沒有過一個總統來到國會、來到立法院做國情報告。

至於報告的題目，賴士葆表示，包含軍購特別條例、關稅等，賴總統當過立委、行政院長、台南市長，賴的備詢功力非常強，根本一點都不用擔心來到這裡會被怎麼樣。只要在立法院能夠順利進行，他呼籲民進黨團不要太計較，比如說詢問人數一定要多少。一個人5分鐘而已，賴總統來一整天，最少六、七個小時，差不多400分鐘。而且老實說，立委問的人越多，越能夠凸顯總統在憲政的重要性。

賴士葆表示，第一，賴清德要「合憲」，合憲沒有「依序答覆」，「統問統答」就沒有違憲，合憲；第二是「朝野共識」。他擔心賴清德會不會推給執政黨團不同意，就沒有共識。



