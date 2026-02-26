金正恩公布新5年國防計畫！強調「擴張核武庫」　研發潛射洲際飛彈

▲北韓最高領導人金正恩，強調將繼續增產核彈頭。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓最高領導人金正恩在朝鮮勞動黨第九次代表大會提出新5年國防計畫，重申將持續擴張核彈頭數量、研發潛射洲際彈道飛彈以及人工智慧（AI）無人攻擊系統，同時研發出衛星攻擊特種資產與強化電子戰能力，以提升北韓整體戰略威懾力和對敵指揮系統的癱瘓能力。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩在20日至21日舉行的朝鮮勞動黨大會事業總結報告中指出，「國家核武力是保障國家安全與利益、發展權的重要保證，也是強力的安全防護」。他強調，北韓將依年增長計畫持續增產核彈頭，並拓展核武運用手段與適用範圍。

此外，金正恩明確提出海軍與潛艦的核武化，並計畫快速更新海軍作戰能力，顯示未來將重點強化核潛艦等水下戰力。新5年計畫中，將包括地面與水下發射型洲際彈道飛彈、AI無人攻擊系統、衛星攻擊特種資產，以及用於癱瘓敵方指揮中心的先進電子戰武器和更進化的偵察衛星。

▼金正恩親自駕駛600mm大口徑放射砲發射車。（圖／達志影像）

▲北韓首都平壤展現600mm大口徑改良款放射砲，暗示能夠更精準投放核彈頭，將南韓全境納入射程範圍。（圖／達志影像／美聯社）

南韓《韓聯社》指出，北韓所稱的「衛星攻擊特種資產」可能指向衛星攔截導彈或雷射武器的開發。而金正恩亦將600mm與新型240mm放射砲（火箭炮），以及作戰戰術導彈綜合體列為針對南韓的主要打擊手段，並表示將透過逐年增強部署，提高「集中火力攻擊」的密度與持續性，進一步強化戰爭威懾力。

韓國國防安全論壇（KODEF）秘書長申宗佑分析，北韓未來5年將致力於核武與常規武器整合體系的性能升級、訓練強化以及軍事教義發展，並將偵察衛星、AI應用無人機與新型秘密武器納入國防計畫，顯示北韓的核武常規整合能力將持續提升。

金正恩最後強調，「一旦5年後國防發展計畫完成，國家防衛力將顯著增強，敵人將難以應對」，重申北韓將以壓倒性軍事力量維護國家安全與戰略利益。