228連假萬巒豬腳街8至20時「封街變徒步區」　停車攻略一次看

▲內埔警應處228連假車潮規劃了交通指引作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

228三天連假將至，萬巒豬腳街勢必湧現嚐鮮人潮。內埔警分局預估車潮集中萬巒豬腳街、六堆客家文化園區及臺灣原住民族文化園區三大景點，規劃封街徒步與停車引導措施，提醒民眾提前規劃行程、配合交通管制。

內埔警分局轄區4個鄉鎮，遠近馳名的美食景點，首推萬巒鄉民和路的「豬腳街」，另外名聞遐邇的「六堆客家文化園區」，以及「臺灣原住民族文化園區」等2處旅遊景點，吸引遊客前來旅遊。

8三天連續假期，內埔警分局因應228連假，已規劃好相關車流引導應變措施，也會將交通管制情形，即時通報警察廣播電台高雄分台，提醒用路人利用。

內埔警方表示，萬巒鄉民和路「豬腳街」，已公告連假3天的8至20時，規劃為「行人徒步區」，禁止車輛進入，請民眾徒步進入用餐及購物。另萬巒鄉的市區道路，路幅狹窄，只要違規停車，就會造成交通壅塞，常引起諸多用路人抱怨、反應，尤其是每天早上10點，到下午2點的用餐時段內，因此請各位駕駛朋友，先將車輛停在褒忠路及永和巷的6處停車場內(約240個車位)，再步行前往民和路「豬腳街」用餐、購物。

內埔警分局有編排警力交通疏導，也會加強取締違規停車。至於「六堆客家文化園區」及「臺灣原住民文化園區」，都有提供停車場服務，請各位駕駛朋友發揮耐心，聽從園區工作人員及員警交通引導，大家連假出遊，都能快樂出門、平安回家。