逼吞滾燙沸水！印尼男童遭虐身亡　斷氣前顫抖指認：是媽咪

▲男童去年就曾向父親表示，他被繼母暴力相向。（圖／翻攝YouTube）



記者吳美依／綜合報導

印尼西爪哇省發生駭人案件，一名12歲男童疑似被繼母虐待，緊急送醫時全身傷痕累累，佈滿水泡與燒燙傷，就連食道也嚴重灼傷，被醫師研判是被迫灌下滾燙熱水所致，最終在急救幾小時後不治身亡。

男童被迫灌熱水 生前指認繼母

《論壇報》等印尼媒體報導，男童父親安瓦爾（Anwar Satibi）18日在外工作時，突然接到妻子來電表示兒子發高燒。他回家時震驚發現，早上出門前，兒子明明還很健康、生龍活虎，如今卻全身佈滿水泡和灼傷。

19日凌晨，38歲的安瓦爾將兒子送到醫院，醫師仔細檢查傷勢後，根據燒燙傷範圍和嚴重程度研判，這明顯是受虐所致。不過，妻子持續辯稱，這些水泡都是孩子「發燒時自然出現的」。

網路流傳畫面顯示，旁人詢問究竟是誰造成如此可怕傷勢時，男童奄奄一息地躺在病床上，用顫抖的手指向繼母，虛弱說出「媽咪」2個字。數小時後，他就在19日下午斷氣。

虐待案調解中 男童不幸喪命

安瓦爾向媒體透露，兒子去年就曾透露遭到繼母施暴，他與手足發生爭執時，永遠都是他挨打，繼母收養的另外2個孩子卻從來沒有受罰過。

安瓦爾表示，他一得知兒子被虐待，就曾向當地警方報案，妻子道歉並承諾改過，未料案件仍在調解階段，她又變本加厲狠下毒手，如今兒子不幸送命。

蘇加武眉（Sukabumi）警方刑事調查組長哈爾托諾（Hartono）證實目前仍在調查中，正在等待法醫解剖結果。

保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕家庭暴力，請撥打110、113。