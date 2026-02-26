雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

▲雲林女高中生吳姍霓彎腰幫失智翁提褲穿鞋，校方今天在朝會上公開記功表揚。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

近日社群平台流傳一段暖心影片，一名男子神情恍惚站在雲林北港街頭，不僅鞋子掉落，褲子也滑落至膝蓋，處境十分狼狽。巨人高中三年級女學生吳姍霓見狀，毫不猶豫地上前蹲下，細心地幫老翁整理衣褲並穿好鞋子，這幕畫面被路人拍下分享，萬名網友盛讚她是「天使女學生」。吳姍霓今（26）日受訪時靦腆表示，「當下沒多想，只想著他需要幫忙。」校方也在朝會上公開表揚。

還原事發經過，吳姍霓當時正騎著腳踏車準備放學返家，在路口發現該名男子行動不便，且褲子已滑落、鞋子掉在一旁，神情顯得相當無助。吳姍霓第一時間上前詢問：「需要幫忙嗎？」得知男子正要前往前方的洗腎中心，她擔心對方跌倒或受涼，立刻動手幫忙整理服容，並彎腰替他穿好鞋子。原本她還想一路護送男子前往洗腎中心，但對方婉拒後才放心離開。

吳姍霓今日接受媒體訪問，脫下口罩露出清秀面龐，面對網友的讚譽，她顯得相當害羞。她透露，自己未來的志向就是成為一名護理師，希望能發揮所長幫助更多人。

對於學生的善舉，巨人高中校長徐秀慧給予高度肯定。徐校長表示，巨人高中長期以培養醫護人才為核心，吳姍霓平時在校就表現優異、心地善良，這次的行為不僅展現了高度的同理心，更是未來醫護人員應有的品格典範。

為了表揚這份正能量，校方今日特別在朝會時間公開表揚吳姍霓，頒發獎狀並予以記功嘉獎，讓全校師生共同見證這份溫暖的力量。不過，校方也溫馨提醒，學生在熱心助人的同時，也要注意自身安全，若情況允許，可尋求身邊路人一同協助，讓善行更加圓滿。