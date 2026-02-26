刮刮樂最慘代價7000變0元！單身男曝「神山存股法」： 賺83萬

▲不少苦主哀號，刮2000元結果慘摃龜。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／劉維榛報導

早在過年前，就有網友洗腦別刮刮樂，推買台積電最實在！如今一名苦主拋出金句，「2026最失敗的投資是花2000買刮刮樂，最成功的是買一股台積電！」文章一出，網友點頭直呼「刮到手酸…中獎金額0元」、「刮刮樂賠7000元」。有趣的是，也有神人分享每天存1股台積電，已累積959股，賺了83萬元之多。

一名網友在Threads表示，年節期間買刮刮樂卻槓龜連連，並想出一段金句，「2026最失敗的投資，是花2000元買一張刮刮樂；最成功的投資，是花2000元買一股台積電！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引來一票苦主哀號，「+1，我兩千元還沒中獎」、「年初五我花2000元買一張刮刮樂，刮到手酸…中獎金額是0元」、「所以今年對刮刮樂很無感」、「刮刮樂賠7000元…都可以拿去買VOO、006208了，但我明年一樣會繼續不知悔改」、「我寧可買0050也不要刮刮樂」、「真的應該花2000元買一股台積電才對」。

一天1股台積電！單身男賺爆83萬元

說到存台積電零股的話題，有男網友從2024年6月24日發起「交到女朋友前，每天買一股台積電」超狂目標，如今買了611天，共累積959股台積電，成交均價為1139.47元，25日台積電收2015元，他的損益也已經超過83萬、報酬率達75.88％。對此，本尊讚嘆，「感謝台積電讚嘆台積電，台積電神山教，真的猛！」