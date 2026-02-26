美超級富豪逃命！「重金聘傭兵」乘船搭機撤出墨西哥

▲墨西哥頭號毒梟歐塞奎拉遭擊殺，全國爆發動亂。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥頂級度假勝地一夕淪為煉獄，由於當地毒梟「金髮男」歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）遭擊斃，當地陷入一片混亂，機場關閉、道路封鎖，滯留當地的美國超級富豪為了保命，紛紛豪擲重金聘請私人武裝傭兵與安全團隊，透過搭乘船隻、私人飛機跨海逃命。

紐約郵報報導，在美軍新成立的秘密特遣部隊情蒐支援下，墨西哥軍方22日發動大規模突襲，擊斃「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）販毒集團首腦歐塞奎拉。消息傳出後，當地治安陷入嚴重失控狀態，觀光大城瓦拉塔港（Puerto Vallarta）淪為暴力衝突中心點，街道上隨處可見燃燒的汽車，遊客被迫受困旅館。

砸重金聘傭兵 跨海逃命

知情人士透露，這些滯留的美國富人砸重金聘請全副武裝的安保團隊或傭兵，護送他們前往港口，接著再包下船隻前往卡波斯（Cabos），最後搭機返美。

「這是一門大生意，雖然利潤豐厚但也極其危險」，消息人士說，很多人靠協助富豪撤離賺大錢，主要逃生路線是從瓦拉塔港搭船到卡波斯，再轉私人飛機離境，「大部分客戶都走這條路」，包括在當地有家人、前妻、孩子的高資產淨值人士。

目前墨西哥局勢被形容為「現代西部荒野」，毒梟勢力滲透軍警，明目張膽行動，「有許多傭兵在敵對環境中執行撤離任務」。

密會情婦 毒梟行蹤外洩

至於大毒梟歐塞奎拉遭擊殺的關鍵，是情婦洩露行蹤。情報單位追蹤這名女子前往山區，也就是歐塞奎拉藏身地點，在女子離開之後，歐塞奎拉與手下們仍留守該處，隨即遭墨西哥特種部隊殲滅。