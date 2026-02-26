徐榛蔚、傅崐萁保安宮歡慶天公生　發開運福袋千名信徒搶領

▲花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁前往新城鄉嘉里保安宮，焚香祈禱歡慶天公生。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

適逢農曆正月初九「天公生」，即玉皇大帝萬壽之日，花蓮縣長徐榛蔚與立法委員傅崐萁前往新城鄉嘉里保安宮，虔誠焚香祈禱，祈求上蒼護佑花蓮來年風調雨順、縣運昌隆，隨後發送限量的馬年開運福袋，吸引上千名信眾排隊領取，現場氣氛熱烈，展現濃厚的新春喜氣。

嘉里保安宮作為新城鄉重要的信仰中心，昨日從清晨起便湧入大量信眾。縣長徐榛蔚抵達後，在廟方主委及地方士紳的引導下，遵循傳統古禮行三獻禮，祈求花蓮百業興旺、百姓安居樂業。

徐榛蔚表示，正月初九是迎接天公福澤的重要日子，能在這個吉祥時刻與鄉親齊聚一堂，倍感溫馨。她強調，過去一年花蓮面對各項挑戰，展現了強大的韌性，未來縣政團隊將持續深耕基層，打造宜居的花蓮，也期盼藉由天公的加持，讓縣民都能在馬年「馬到成功」、平安順遂。

最令民眾期待的「發送福袋」活動正式展開，徐榛蔚與傅崐蒖逐一將福袋送到民眾手中，不少老人家及小朋友領到提燈後露出開心的笑容，並互道新年快樂。現場人山人海、人聲鼎沸，排隊人潮一路延伸至周邊巷弄，大家爭相握手合照，熱絡的互動為新城鄉注入滿滿的活力與喜悅。

