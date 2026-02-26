蔣萬安推育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市：只是試辦

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安昨日宣布，自3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，只要營業登記在北市的企業不減薪，讓設籍台北、家中有12歲以下孩子需接送的在職育兒爸媽，每天減少工作1小時，市府將補助企業8成工資，但今年預算僅編550萬，遭質疑北市18萬家公司，換算下來只有55家能申請、覆蓋率僅0.03。北市勞動局長王秋冬今（26日）指出，預算編列基準是參考過去企業托育措施補助推估，若申請踴躍，可用其他如二備金等支應。市府人士強調，相信如果試辦成功，那明年編預算就會順利。

王秋冬表示，韓國、義大利都有相關政策推動，打造友善育兒環境優質，當然會有滾動調整的準備，蒐集各方看法進行優化，執行過程中要精進，大家對預算出處有看法都能理解；他強調，市府是因為考量企業缺工缺才推出此政策，主要是鼓勵性質，並沒有強制性，讓企業在留工留才需求下配合市政府，這是政策推出的初衷。

王秋冬說明，因為是新政策，北市府編列預算僅能依照過去企業申請托育措施補助來推估預算，去年有139件托育設施補助，因本政策市長蔣萬安相當支持，若申請踴躍，都可用其他如二備金等支應。至於台北市政府內也相當適用勞動基準法的約聘員工，還有北捷等事業單位，後續先來帶頭響應？王秋冬則說，勞動局相關政策都是針對私人企業，但鼓勵相關單位都能來申請。

政策要求「減時不減薪」，如何避免企業變相減少勞工福利？王秋冬表示，政策推出後若受益人在過程中遭受不當對待，相信會向勞動局申訴檢舉，勞動局也會在政策推動過程中加強檢視，看看有什麼地方有問題。

北市勞動局勞資關係科長楊倍瑜楊坦言，昨天新政宣布之後，科室接到的詢問電話非常多，許多事業單位人資都來詢問政策內容及補助方式等，勞動局官網已將相關政策內容放上官網，後續也會推出懶人包，並且與更多企業舉辦說明會，至於過去企業已經有申請相關托育措施補助，不受影響，也可以申請這個減工時補助。

究竟整年度的預算有多少？楊倍瑜強調，只能參考過去的企業托育措施補助推估，去評估有多少企業要做申請，現階段有多少企業願意申請，不確定性很高，還是要看3月1日後的狀況。王秋冬也說，新政策是滾動式調整，得要看執行如何，預算才會繼續挹注。

王秋冬也呼籲，若政策推動結果，企業也願意配合，希望鄰近縣市可以跟進，台北市政府願意拋磚引玉，會在過程中滾動式修正，看是擴大或調整，會跟基北北桃共同生活圈討論，政策推動後可行就會跟進。

