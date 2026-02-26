繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

▲繼光香香雞推出《魔獸世界》聯名套餐、包裝及虛寶。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣炸雞品牌「繼光香香雞」聯名《魔獸世界》，3月5日至3月31日推出期間限定套餐，買就送台灣專屬虛寶，限量13000份。

▲聯名紙袋上有魔獸世界：至暗之夜關鍵角色「薩拉塔斯」。

《魔獸世界》最新資料片《魔獸世界：至暗之夜》將在3月3日正式上線，繼光香香雞以經典香香炸雞L、阿根廷魷魚M以及甜心地瓜球，推出期間限定聯名套餐，售價300元。

套餐以關鍵角色「薩拉塔斯」打造專屬紙袋，還有台灣限定虛寶「赤紅火熱攜帶式烘焙坊」，限量13000份，只要於門市、foodpanda購買聯名套餐即可獲得，只送不賣。

▲頂呱呱西門町創始店限定販售霜淇淋。

另外，頂呱呱西門創始店重新整修後也變身「霜淇淋專賣店」，找來南僑集團合作，首度開賣「巧克力霜淇淋」，每支售價49元，限店販售，預計賣至3月底，未來也將推出全新口味選擇。

西門創始店則還能吃到限定脆皮辣味炸雞，有別於經典薄皮炸雞，雞肉外層裹上特調香辣粉，口感香酥又帶有微辣感，此品項於桃園機場（管制區內）也有販售。

「炸雞堡」則只在西門創始店、忠孝旗艦店、桃園機場店，使用整片脆皮炸雞排搭配鬆軟麵包體，再加上特製田園醬、起司片、生菜，也是不少人喜愛的品項之一。

▲▼西門店還能吃到脆皮辣味炸雞、炸雞堡。