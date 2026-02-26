　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安推育兒減工時　綠委揭數據批騙局：中央預算早備好藍白卻擋預算

▲▼民進黨立委、民進黨團書記長范雲。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

▲民進黨團書記長范雲。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

台北市長蔣萬安宣布台北市將於3月1日率先全國推動「育兒減少工時計畫」。民進黨團書記長范雲今（26日）表示，總統賴清德2024年就提出相關政見，勞動部去年推出共5億元給中小企業的補助系統都設計好了，卻因藍白擋預算，至今無法使用。綠委吳思瑤則列出數據痛批騙局，政策執行配套全都沒有，蔣萬安照顧家長的誠意，連0.1%都不到。

針對台北市彈性育兒工時政策，民進黨團書記長范雲今（26日）指出，支持年輕家庭的育兒彈性工時，是總統賴清德2024年就提出的政見。勞動部去年推出「育嬰留停分天請」、「家庭照顧假用小時請」，今年1月1日早已上路。但是總共5億給中小企業的補助，系統都設計好了，只要登錄，政府直接發，卻因為藍白擋預算，到現在無法使用

范雲表示，樂見中央跟地方一起朝好的方向努力、一起支持年輕世代的父母，也要請蔣萬安市長呼籲國民黨，不要再擋預算，讓全國家長都能夠獲得應有的福利。

▲▼民進黨立委張雅琳今（18日）與行無礙資源推廣協會、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會、台灣障礙青年協會、台灣障礙者權益促進會共同召開「運動平權不能等：拒絕場館歧視、落實運動平權－適應運動記者會」。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

▲民進黨立委張雅琳。（資料照／立委張雅琳國會辦公室提供）

民進黨立委張雅琳也說，肯定蔣萬安「家長提早1小時下班試辦計劃」政策，畢竟這也是自己一直以來跟勞動部在溝通的方向之一。「因此，我認為預算很少、只是試辦，都沒有關係，但，我更在意的是，蔣市長是玩真的嗎？」有事先找過企業溝通嗎？前期溝通花了多久？試辦的檢視指標又是什麼？有沒有找幾間企業做為試辦單位？

張雅琳質疑，550萬是怎麼計算出來的？因為看起來能受惠的數量實在不多，足夠做後續的檢討和分析嗎？不然2月25日公布，3月1日試辦上路，政策不明、程序不清 ，結果企業不參加、家長不敢請，最後就被解讀成家長不買單，然後計畫就死了，「計畫死了，才是我最擔心的」。

張雅琳認為，試辦本就是藉由可控的小型環境，設定測試目標，了解困難、收集錯誤，為未來大規模推動鋪路。過去，自己跟許多縣市政府合作試辦特色公園也好、兒童參與式工作坊也好，每次都會設定測試目標，因為只有把目標搞清楚，政策才有活下來的可能。如果蔣市長真心希望試辦成功，不妨說清楚從前期溝通到後端檢核的內容，讓大家更有信心這不會只是夢一場。

▲▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者詹詠淇攝）

民進黨立委、政策會執行長吳思瑤則痛批，這不是騙票，什麼是騙票？蔣萬安「育兒減工時計畫」一搓就破。講兩個基本ABC就好，首先，台北市18萬間公司，只有55間公司能申請，每間公司最多只限10人申請，也就是覆蓋率只有0.03%；其次，台北市有24萬家長，補助八成1小時時薪需要87億，蔣市府只編列550萬預算？編列預算只有需求面的0.06%。

吳思瑤直言，可以說，蔣萬安照顧家長的誠意，連0.1%都不到。先不講可行性及合理性，光從這些基本數字上來看，就知道是騙局一場。政策的執行配套全都沒有，不論企業或勞工都沒有溝通，竟3天後就要上路。

吳思瑤大酸，蔣萬安當了2年市長，政策能力怎麼還是那麼low？為家長減負擔的政策方向確實可以討論，但不能為快而快，為德不卒。蔣萬安不只「蔣大話」、「蔣笑話」，根本就在「蔣X話」。

▲▼民進黨立委林月琴、賴惠員、徐富癸與台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜共同召開「強制險給付額十三年未調整，受害者家屬保障不足」記者會。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

▲民進黨立委林月琴。（資料照／立委林月琴國會辦公室提供）

民進黨立委林月琴也說，自己身為社福與兒少立委，任何對於育嬰家庭支持的政策都很樂見，也不斷的和勞動部、衛福部爭取更多的福利待遇，希望能當全民的後盾。但是當看到蔣萬安對於「育兒減少工時」政策的預算，只編550萬，卻說要照顧台北市24萬家長時，就發現原來這不是政策，是抽籤，台北市有18萬間公司，550萬的預算有幾間可以申請？就算是試辦這樣的樣本夠嗎？

林月琴指出，請蔣市長不要政治口號當暖男、預算編列冷冰冰，最後真正受惠的恐怕寥寥無幾。預算冷冰冰的除了這項政策，還有藍白主導的立法院。他們把勞動部編列5億、要獎勵小微企業支持勞工「以日」申請育嬰留停的新制，卡在立法院。

林月琴認為，如果蔣市長真的要給育嬰家庭支持，就請蔣市長發揮黨內影響力，儘速審議總預算，讓這個新制度順利推行。不要兩手策略，地方一邊喊加碼、中央預算一邊按暫停鍵，到底是在政策買票還是照顧人民？如果真的照顧人民，就請貴黨趕快審預算。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
龍恩傷退不得回歸！　呼聲最高遞補人選曝
蔣萬安育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市府：只是試
台積電工程師曝分紅「年薪挑戰300萬」！Google工程師羨
驚見「性奴訓練手冊、大量裸照」！　淫魔富商私藏清單曝光
李貞秀成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

轉任聯邦租賃董事長　林智堅笑：工作當然自己找！新領域會全力以赴

「任何扭轉人口頹勢政策都該支持」　陳菁徽挺蔣萬安推育兒減工時

卓榮泰令各部會不提供李貞秀資料　民眾黨團批：已成現代趙高集團

蔣萬安拋育兒減工時害同事「狂加班」？　北市：企業需協調糾紛

賴清德國情報告擬採統問統答　賴士葆籲珍惜機會：來了就是大加分

蔣萬安推育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市：只是試辦

為何蔣萬安推育兒減工時？　黃揚明曝原因：面對「脫北」不能不做

蔣萬安推育兒減工時　綠委揭數據批騙局：中央預算早備好藍白卻擋預算

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

轉任聯邦租賃董事長　林智堅笑：工作當然自己找！新領域會全力以赴

「任何扭轉人口頹勢政策都該支持」　陳菁徽挺蔣萬安推育兒減工時

卓榮泰令各部會不提供李貞秀資料　民眾黨團批：已成現代趙高集團

蔣萬安拋育兒減工時害同事「狂加班」？　北市：企業需協調糾紛

賴清德國情報告擬採統問統答　賴士葆籲珍惜機會：來了就是大加分

蔣萬安推育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市：只是試辦

為何蔣萬安推育兒減工時？　黃揚明曝原因：面對「脫北」不能不做

蔣萬安推育兒減工時　綠委揭數據批騙局：中央預算早備好藍白卻擋預算

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供

台積電連10年奪冠！去年申請1485件專利　前10名榜單一文看

不是繳學費、放銀行...「小孩的紅包」怎處理？她想出1招卻猶豫了

才110萬捐公益！他見股票連跌5年「大膽買進700張」　神巧合發生了

霍金捲入淫魔案？比基尼女郎左右相伴「家屬怒揭真相」

谷歌TPU引領ASIC布局　今年全球八大CSP合計資本支出破7100億美元

新冠疫苗免費打到4月、肝病照護增收2類患者　衛福部3月推6新制

《罕病專法》26年助逾8000家庭　兄妹患「­­楓糖尿症」續命

美超級富豪逃命！「重金聘傭兵」乘船搭機撤出墨西哥

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

【廣編】開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

政治熱門新聞

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

賴清德財產申報曝！存款231萬、仍有742萬房貸　新購入基金1190萬

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供

李貞秀陸配身份延燒　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

台北燈節展《這裡是上海》　民眾抗議：這裡是台灣

北市推育兒減少工時　補助方式一次看

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

吳欣岱喊走3分鐘就該有吸菸區　Cheap直言做法極端：廁所都沒這麼多

賴清德徵詢選桃園市長？　王義川鬆口：什麼可能都有、讓我再想一下

蔣萬安「育兒減工時」新政　專家提2原因需求不大

更多熱門

相關新聞

蔣萬安推育兒日減1小時工時　陳菁徽：任何扭轉人口頹勢都該支持

蔣萬安推育兒日減1小時工時　陳菁徽：任何扭轉人口頹勢都該支持

台北市長蔣萬安拍板，從3月1日開始，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪的情況下，讓這些家長每天可以減少1小時的工作。對此，國民黨立委陳菁徽表示，台灣已站在人口急遽墜落的懸崖邊，任何能扭轉少子化頹勢的政策都應被鼓勵支持。她對比韓國2024年出生率止跌回升，認為關鍵在於給予實質有感的補貼與友善職場制度，肯定台北市借鏡韓國試辦「育兒減少工時計畫」，強調中央與地方若能攜手打造真正生育友善環境，才有機會為人口結構帶來轉機。

育兒減工時害慘單身者？　北市：企業要協調

育兒減工時害慘單身者？　北市：企業要協調

為何蔣萬安推「育兒減工時」？　黃揚明曝原因

為何蔣萬安推「育兒減工時」？　黃揚明曝原因

育兒減工時預算僅550萬？　北市：只是試辦

育兒減工時預算僅550萬？　北市：只是試辦

育兒減1工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

育兒減1工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

關鍵字：

育兒減工時蔣萬安范雲張雅琳吳思瑤林月琴民進黨台北市

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面