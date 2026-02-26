蔣萬安推育兒減工時　綠委揭數據批騙局：中央預算早備好藍白卻擋預算

▲民進黨團書記長范雲。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

台北市長蔣萬安宣布台北市將於3月1日率先全國推動「育兒減少工時計畫」。民進黨團書記長范雲今（26日）表示，總統賴清德2024年就提出相關政見，勞動部去年推出共5億元給中小企業的補助系統都設計好了，卻因藍白擋預算，至今無法使用。綠委吳思瑤則列出數據痛批騙局，政策執行配套全都沒有，蔣萬安照顧家長的誠意，連0.1%都不到。

針對台北市彈性育兒工時政策，民進黨團書記長范雲今（26日）指出，支持年輕家庭的育兒彈性工時，是總統賴清德2024年就提出的政見。勞動部去年推出「育嬰留停分天請」、「家庭照顧假用小時請」，今年1月1日早已上路。但是總共5億給中小企業的補助，系統都設計好了，只要登錄，政府直接發，卻因為藍白擋預算，到現在無法使用！

范雲表示，樂見中央跟地方一起朝好的方向努力、一起支持年輕世代的父母，也要請蔣萬安市長呼籲國民黨，不要再擋預算，讓全國家長都能夠獲得應有的福利。

▲民進黨立委張雅琳。（資料照／立委張雅琳國會辦公室提供）

民進黨立委張雅琳也說，肯定蔣萬安「家長提早1小時下班試辦計劃」政策，畢竟這也是自己一直以來跟勞動部在溝通的方向之一。「因此，我認為預算很少、只是試辦，都沒有關係，但，我更在意的是，蔣市長是玩真的嗎？」有事先找過企業溝通嗎？前期溝通花了多久？試辦的檢視指標又是什麼？有沒有找幾間企業做為試辦單位？

張雅琳質疑，550萬是怎麼計算出來的？因為看起來能受惠的數量實在不多，足夠做後續的檢討和分析嗎？不然2月25日公布，3月1日試辦上路，政策不明、程序不清 ，結果企業不參加、家長不敢請，最後就被解讀成家長不買單，然後計畫就死了，「計畫死了，才是我最擔心的」。

張雅琳認為，試辦本就是藉由可控的小型環境，設定測試目標，了解困難、收集錯誤，為未來大規模推動鋪路。過去，自己跟許多縣市政府合作試辦特色公園也好、兒童參與式工作坊也好，每次都會設定測試目標，因為只有把目標搞清楚，政策才有活下來的可能。如果蔣市長真心希望試辦成功，不妨說清楚從前期溝通到後端檢核的內容，讓大家更有信心這不會只是夢一場。

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者詹詠淇攝）

民進黨立委、政策會執行長吳思瑤則痛批，這不是騙票，什麼是騙票？蔣萬安「育兒減工時計畫」一搓就破。講兩個基本ABC就好，首先，台北市18萬間公司，只有55間公司能申請，每間公司最多只限10人申請，也就是覆蓋率只有0.03%；其次，台北市有24萬家長，補助八成1小時時薪需要87億，蔣市府只編列550萬預算？編列預算只有需求面的0.06%。

吳思瑤直言，可以說，蔣萬安照顧家長的誠意，連0.1%都不到。先不講可行性及合理性，光從這些基本數字上來看，就知道是騙局一場。政策的執行配套全都沒有，不論企業或勞工都沒有溝通，竟3天後就要上路。

吳思瑤大酸，蔣萬安當了2年市長，政策能力怎麼還是那麼low？為家長減負擔的政策方向確實可以討論，但不能為快而快，為德不卒。蔣萬安不只「蔣大話」、「蔣笑話」，根本就在「蔣X話」。

▲民進黨立委林月琴。（資料照／立委林月琴國會辦公室提供）

民進黨立委林月琴也說，自己身為社福與兒少立委，任何對於育嬰家庭支持的政策都很樂見，也不斷的和勞動部、衛福部爭取更多的福利待遇，希望能當全民的後盾。但是當看到蔣萬安對於「育兒減少工時」政策的預算，只編550萬，卻說要照顧台北市24萬家長時，就發現原來這不是政策，是抽籤，台北市有18萬間公司，550萬的預算有幾間可以申請？就算是試辦這樣的樣本夠嗎？

林月琴指出，請蔣市長不要政治口號當暖男、預算編列冷冰冰，最後真正受惠的恐怕寥寥無幾。預算冷冰冰的除了這項政策，還有藍白主導的立法院。他們把勞動部編列5億、要獎勵小微企業支持勞工「以日」申請育嬰留停的新制，卡在立法院。

林月琴認為，如果蔣市長真的要給育嬰家庭支持，就請蔣市長發揮黨內影響力，儘速審議總預算，讓這個新制度順利推行。不要兩手策略，地方一邊喊加碼、中央預算一邊按暫停鍵，到底是在政策買票還是照顧人民？如果真的照顧人民，就請貴黨趕快審預算。