李貞秀陸配身份延燒　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀的身份問題持續延燒，行政單位表態將不給予密件資料，行政院長卓榮泰等官員更多次以「李女士」稱呼，遭李痛批霸凌。被問到是否擔心未來官員不讓李貞秀質詢？民眾黨創黨主席柯文哲今（26日）動怒開嗆，「卓榮泰乾脆出來明講，陸配是外國人、陸配在台拿到身分證也沒參政權，我們就讓李貞秀下台！」

柯文哲說，這一條已經吵太久了，「我覺得這樣，卓榮泰你乾脆就出來明講，陸配是不是外國人？是或不是，直接講；那更明白講，其實在台灣陸配領到了身分證，有沒有參政權？有或沒有，講清楚」。

柯文哲說，今天卓榮泰要是講陸配是外國人，陸配即使在台灣拿到身份證也沒有參政權，「好，我跟你講，你敢明著講，我們就讓李貞秀下台」。

柯文哲說，政府不能讓李貞秀也來報名，中選會也資格審查通過，然後中選會發當選證書給她，然後大法官宣誓就職，程序全部走完了今天才在搞說什麼不備詢、不提供資料，「我明白講，民進黨你們要不要認真做事？這明明就是在搞對立」。

「不然就明著講，陸配沒有參政權，只要你們民進黨執政陸配就沒參政權，明著出來講，那這個我會火大就是這樣。」柯文哲說，不要把國家時間浪費在搞這上面，「賴清德你認為這樣就可以當選嗎？就可以連任嗎？不要在搞這種事情了」。

