小孩折菜單被索賠480元！Cheap嘆「真的low爆了」　兩派戰翻

網搜小組／曾筠淇報導

宜蘭冬山一家鴨肉店近日引發消費爭議，一名家長因小孩折損護貝菜單，被店家要求賠償480元。網紅Cheap發文指出，菜單屬於耗材，不該當成傳家寶來求償，他認為店家斤斤計較反而損失更多，「真的low爆了！」

護貝菜單被折損，店家索賠480元

Cheap在臉書發文表示，有家長帶孩童用餐，因小孩將護貝菜單對折，所以店家以印製20份菜單花費9600元為由，要求顧客賠償480元。他對此表示，這價格比法國餐廳菜單還貴，菜單是供人翻閱的耗材，並非拿來供奉，不應將其視為傳家寶，更不該藉此向消費者高額求償。

小吃店應主打人情味！他嘆賠上商譽

Cheap補充，這類能用麥克筆塗改的菜單，彩印加護貝約百元就能解決，家長雖承認錯誤、願意賠償，但不代表該被當成冤大頭。他感嘆，小吃店本應主打親民與人情味，卻為此斤斤計較而賠上商譽，最後甚至還得退錢給對方，「真的low爆了！」

貼文曝光後，有網友表示，「這樣9600元20張，這個成本......」、「想錢想瘋了」、「480元含設計費，高貴的護貝菜單」、「客製化是店家自己要求跟吸收的，怎麼變成消費者要全買單？有些成本是自己要負責」。但也有網友認為，「嫌貴的話自己做一張一模一樣的還給店家啊！垃圾小孩都是垃圾家長養成的」、「這是懲罰性費用，我覺得沒有問題」、「可是你為什麼要對折人家菜單」。