生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小孩折菜單被索賠480元！Cheap嘆「真的low爆了」　兩派戰翻

 ▲▼菜單。（圖／取自Pixabay）

▲Cheap認為，菜單屬於耗材。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

宜蘭冬山一家鴨肉店近日引發消費爭議，一名家長因小孩折損護貝菜單，被店家要求賠償480元。網紅Cheap發文指出，菜單屬於耗材，不該當成傳家寶來求償，他認為店家斤斤計較反而損失更多，「真的low爆了！」

護貝菜單被折損，店家索賠480元

Cheap在臉書發文表示，有家長帶孩童用餐，因小孩將護貝菜單對折，所以店家以印製20份菜單花費9600元為由，要求顧客賠償480元。他對此表示，這價格比法國餐廳菜單還貴，菜單是供人翻閱的耗材，並非拿來供奉，不應將其視為傳家寶，更不該藉此向消費者高額求償。

小吃店應主打人情味！他嘆賠上商譽

Cheap補充，這類能用麥克筆塗改的菜單，彩印加護貝約百元就能解決，家長雖承認錯誤、願意賠償，但不代表該被當成冤大頭。他感嘆，小吃店本應主打親民與人情味，卻為此斤斤計較而賠上商譽，最後甚至還得退錢給對方，「真的low爆了！」

貼文曝光後，有網友表示，「這樣9600元20張，這個成本......」、「想錢想瘋了」、「480元含設計費，高貴的護貝菜單」、「客製化是店家自己要求跟吸收的，怎麼變成消費者要全買單？有些成本是自己要負責」。但也有網友認為，「嫌貴的話自己做一張一模一樣的還給店家啊！垃圾小孩都是垃圾家長養成的」、「這是懲罰性費用，我覺得沒有問題」、「可是你為什麼要對折人家菜單」。

02/24 全台詐欺最新數據

268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中鋼紀念品最後上車日曝　公司虧損小配0.15元
北市「育兒減工時」怎麼申請？　15大QA一次看
快訊／中華隊交手軟銀　先發打線出爐
1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂
快訊／科技廠女保全遭猛砍！頭部、手部重傷
WBC各國奪冠賠率出爐
賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy御用律師出手反

菜單宜蘭Cheap

