3項武器發價書將到期！顧立雄籲立院先授權　徐巧芯：先跟美提延期

1.25兆軍購特別條例相關法案3月6日才將全數在立法院付委審查，但M109A7自走砲等3項軍購案的發價書簽署期限至3月15日止，國防部長顧立雄盼立法院能授權國防部先與美國簽署。對此，立法院外交國防委員會立委徐巧芯表示，我方是採購方，所以可以提出延期的要求，她希望顧立雄先這麼做，除非美方拒絕，但根據過去經驗，我方非常多次都有提出延期要求，而對方都有予以同意，且目前沒有任何一個版本未包含這些武器採購項目，所以美方沒有理由認為我方沒有要買，反倒是行政院跟國防部願不願意做。

國防部本月初指出，美方現已向我提供的M109A7自走砲、拖式飛彈續購，以及標槍反甲飛彈續購等3項軍售案發價書、簽署期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。顧立雄24日受訪時表示，要獲賦預算在3月15日以前，應該在作業上是來不及，不過國防部希望，「因為要條例通過才編成預算」，在預算編制通過前，是不是外交國防委員能夠授權國防部跟美方簽署發價書，「就這三個案的發價書」，他認為就不至於延誤，發生所需要的防衛建構，因為發價書的簽署受到延宕，而必須要重新再啟動。

對此，徐巧芯向《ETtoday新聞雲》說，實際上我方是採購方，所以我方是可以提出要求延期，她希望顧立雄先對美提出要求延期，除非美方拒絕，否則過去在對美採購上，都經常有提出希望能夠延期發價書的時間，那基本上美國幾乎會同意的；第二、目前提供發價書的3500億，都沒有在國會做過正式公開報告，但這些內容全部不是機密，所以應該要回到委員會裡，針對這些已經提供發價的武器，公開做報告。所以如果顧立雄希望得到立法院授權的話，顧應該要主動跟各黨團聯繫，然後進行專案報告後，「我們再討論說是否先授權｣。

徐巧芯認為，美國尊重自己的國會，所以在國會通過發價書之前，不會告訴我方要販售的項目，那麼我國行政院也應該尊重立法院的體制，在立法院還未完成條例審議前，應該要向美國提出希望對方能夠尊重我國立法院，所以她希望發價書能延期一事，國防部能先尋求美方的同意，如果能夠做到，那也不急於現在就要出訂金；但如果不能做到，則有3種可能，一者是國防部的談判能力有問題，二者是惡意的，故意現在就想付錢然後什麼都不想管，第三才是美方不肯，惟根據過去經驗，我方非常多次都有提出延期要求，而對方都有予以同意。

徐巧芯表示，因為只要不是反對購買，像民眾黨的版本也都包含這些武器了，也就是目前沒有任何一個版本未包含這3500億的採購項目，所以美方沒有理由認為我方沒有要買，理論上來說，做發價書的延期是可以且可行的，反倒是行政院願不願意做、國防部願不願意做而已。