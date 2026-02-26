牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領百萬辦保　2法警全程跟緊戒護

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

44歲基隆地檢署林渝鈞涉嫌長期放高利貸，利用職權向高姓包商施壓、恐嚇，逼迫簽下1億元債權約定，趁機併吞公司。基隆地檢署今(26日)凌晨複訊完畢後向法院聲押林渝鈞，擔任白手套角色的蔣姓前妻、李姓女密友分別以100萬、6萬交保，稍早蔣女在2名法警陪同下，自行到ATM領錢辦保。

▲檢察官林渝鈞的蔣姓前妻，稍早自行提領100萬後交保。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



基隆地檢署於25日發動搜索，大規模搜索林渝鈞辦公室與宿舍、以及蔣女、李女等19名被告相關共35處地點，並帶回約談，複訊至26日凌晨3時許，檢方認定林涉犯重利、恐嚇與洗錢防制法等3罪，有串、滅證之虞向法院聲押禁見，蔣女、李女則涉犯重利罪，分別諭知100萬元與6萬元交保，其餘人等請回。聲押庭預計今上午11時30分開庭。

上午9時45分，戴著手銬的蔣女在2名法警戒護下，自基隆地檢署法警室步出，至至對面基隆地方法院的ATM提領現金，法警當場為其解除手銬，由蔣女自行操作提款機，分兩次提領現金辦理交保，一旁法警協助拿牛皮紙袋裝錢，再自行到櫃台辦保，最後在10時45分辦保完畢，離開地檢署，過程中皆不發一語。

全案源自於2022年起，林渝鈞透過蔣姓前妻牽線下，向資金短缺的高姓自來水承包商提供借貸，自2024年4月至同年8月間，總計借了2230萬元，但月利率高達3.5分至5.6分，每個月需提領375萬元利息，在基隆地檢署地下停車場面交。

被恐怖利息壓得喘不過氣下，高男無力持續支付，林便要求其與父親承認高達1億元的虛構債務，並強迫轉讓公司設備作為抵償，過程中更以「資金來自同事借款」、「股東包含警分局長及政府官員」等說詞施壓恐嚇。最後，高男因不甘公司資產遭併吞，在2025年底準備好證據向調查局北機站舉報。