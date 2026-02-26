　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領百萬辦保　2法警全程跟緊戒護

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

44歲基隆地檢署林渝鈞涉嫌長期放高利貸，利用職權向高姓包商施壓、恐嚇，逼迫簽下1億元債權約定，趁機併吞公司。基隆地檢署今(26日)凌晨複訊完畢後向法院聲押林渝鈞，擔任白手套角色的蔣姓前妻、李姓女密友分別以100萬、6萬交保，稍早蔣女在2名法警陪同下，自行到ATM領錢辦保。

▲▼ 基隆地檢署林渝鈞放高利貸，蔣姓前妻自行提領100萬後交保。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲檢察官林渝鈞的蔣姓前妻，稍早自行提領100萬後交保。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆地檢署於25日發動搜索，大規模搜索林渝鈞辦公室與宿舍、以及蔣女、李女等19名被告相關共35處地點，並帶回約談，複訊至26日凌晨3時許，檢方認定林涉犯重利、恐嚇與洗錢防制法等3罪，有串、滅證之虞向法院聲押禁見，蔣女、李女則涉犯重利罪，分別諭知100萬元與6萬元交保，其餘人等請回。聲押庭預計今上午11時30分開庭。

上午9時45分，戴著手銬的蔣女在2名法警戒護下，自基隆地檢署法警室步出，至至對面基隆地方法院的ATM提領現金，法警當場為其解除手銬，由蔣女自行操作提款機，分兩次提領現金辦理交保，一旁法警協助拿牛皮紙袋裝錢，再自行到櫃台辦保，最後在10時45分辦保完畢，離開地檢署，過程中皆不發一語。

▲▼ 基隆地檢署林渝鈞放高利貸，蔣姓前妻自行提領100萬後交保。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

全案源自於2022年起，林渝鈞透過蔣姓前妻牽線下，向資金短缺的高姓自來水承包商提供借貸，自2024年4月至同年8月間，總計借了2230萬元，但月利率高達3.5分至5.6分，每個月需提領375萬元利息，在基隆地檢署地下停車場面交。

▲▼ 基隆地檢署林渝鈞放高利貸，蔣姓前妻自行提領100萬後交保。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

被恐怖利息壓得喘不過氣下，高男無力持續支付，林便要求其與父親承認高達1億元的虛構債務，並強迫轉讓公司設備作為抵償，過程中更以「資金來自同事借款」、「股東包含警分局長及政府官員」等說詞施壓恐嚇。最後，高男因不甘公司資產遭併吞，在2025年底準備好證據向調查局北機站舉報。

▲▼ 基隆地檢署林渝鈞放高利貸，蔣姓前妻自行提領100萬後交保。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
龍恩傷退不得回歸！　呼聲最高遞補人選曝
蔣萬安育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市府：只是試
台積電工程師曝分紅「年薪挑戰300萬」！Google工程師羨
驚見「性奴訓練手冊、大量裸照」！　淫魔富商私藏清單曝光
李貞秀成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供
柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓李貞秀下台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門民宿爆性交易！追出「SUPSPA」應召站台南機房　主嫌撈千萬

偶遇兒時玩伴「幫收款41萬」被逮　熱心女挨告才知她是車手

中國海警又來亂！還PO巡防艇退讓片　海巡打臉：該艇當天沒出勤

彰化分署聯合拍賣會元宵節登場　南投市區4樓透天厝底價60萬

小心荷包！北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

快訊／北市迎風河濱公園驚見浮屍！　1男卡消波塊明顯死亡

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領百萬辦保　2法警全程跟緊戒護

拒高檢長當「人事太上皇」！劍青檢改：二審續留應提1.5倍名單

臉書社團招募黑工「每人抽佣200」　台南專勤隊破非法仲介網

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

金門民宿爆性交易！追出「SUPSPA」應召站台南機房　主嫌撈千萬

偶遇兒時玩伴「幫收款41萬」被逮　熱心女挨告才知她是車手

中國海警又來亂！還PO巡防艇退讓片　海巡打臉：該艇當天沒出勤

彰化分署聯合拍賣會元宵節登場　南投市區4樓透天厝底價60萬

小心荷包！北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

快訊／北市迎風河濱公園驚見浮屍！　1男卡消波塊明顯死亡

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領百萬辦保　2法警全程跟緊戒護

拒高檢長當「人事太上皇」！劍青檢改：二審續留應提1.5倍名單

臉書社團招募黑工「每人抽佣200」　台南專勤隊破非法仲介網

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

新冠疫苗免費打到4月、肝病照護增收2類患者　衛福部3月推6新制

《罕病專法》26年助逾8000家庭　兄妹患「­­楓糖尿症」續命

美超級富豪逃命！「重金聘傭兵」乘船搭機撤出墨西哥

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

【廣編】開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

轉任聯邦租賃董事長　林智堅笑：工作當然自己找！新領域會全力以赴

韓國人「北市1區域上班」被逼瘋　大票人秒懂：住32年也記不得

雲林麥寮「無地震帶」凌晨卻搖晃　專家認反常：短期內不會結束

酷澎個資外洩！數發部：離職員工可取得資料庫　管理缺失依法裁處

蘇打綠馨儀相親化身「人間獵豹」！　狂吸30多人搶報名太狂

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

社會熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

北市名店冰櫃女屍！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐死因

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

即／竹聯槍手轟醫美董座落網　6接應幫兇全抓了

檢察官變錢莊大亨！前妻、女密友清純正面曝

國中教練涉性騷霸凌獲復聘　學生嚇壞不敢上學

台中男糾紛被抓到「皮開肉綻」

獨／23歲槍手「散步離場」　超商悠哉按ibon叫小黃

竹北天坑案　楊文科遭求刑10年

職軍吃霸王餐喊：報警就好　下場曝光

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

台東漁船翻覆　整船漁貨只帶回4長尾鳥

更多熱門

相關新聞

桃園寶馬撞飛女騎士　驚險瞬間曝光

桃園寶馬撞飛女騎士　驚險瞬間曝光

桃園市蘆竹區文中路一段昨（25）日下午發生一起交通事故，一輛寶馬轎車高速撞飛女騎士，造成張姓女騎士手腳多處擦挫傷，經送衛福部桃園醫院救治，所幸並無生命危險。蘆竹警方查出，肇事宋姓男子向友人借車代步，因不熟悉車況且加速過猛導致車速過快失控釀禍，警方對駕駛實施酒測，酒測值為零，已排除酒駕肇事，詳細肇責尚待調查釐清，員警當場拆除牌照並查扣車輛移置保管，針對違規行為製單舉發。

中古車商找金主開「大麻農場」　員工斜槓小農

中古車商找金主開「大麻農場」　員工斜槓小農

檢察官變錢莊大亨！前妻、女密友清純正面曝

檢察官變錢莊大亨！前妻、女密友清純正面曝

疑助密友詐貸4千萬！　永豐銀前分行經理百萬交保

疑助密友詐貸4千萬！　永豐銀前分行經理百萬交保

光電設備「裕田」詐貸4000萬　永豐前內鬼經理百萬交保

光電設備「裕田」詐貸4000萬　永豐前內鬼經理百萬交保

關鍵字：

林渝鈞檢察官放高利貸交保前妻影音

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面