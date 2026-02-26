不斷更新／北市推育兒減少工時　各縣市是否跟進一次看

▲北市推「育兒減少工時」，多數縣市選擇不跟進。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者葉品辰／綜合報導

台北市長蔣萬安昨(25)日宣布推出「育兒減少工時計畫」，自3月1日起，凡設籍台北市、育有12歲以下子女的家長，在企業同意不減薪的前提下，可每日減少1小時工時，市府將補助企業8成薪資差額，盼減輕家長育兒負擔，讓家長找回時間安排的主導權。蔣萬安表示，相關經費將由市府既有公務預算支應，必要時也會動用預備金，全力支持家長兼顧家庭與工作。《ETtoday新聞雲》也為讀者整理全台縣市是否跟進。

台北市勞動局說明，凡登記設立於台北市的事業單位，只要員工戶籍設於台北市，且育有12歲以下子女並有親自接送需求，子女送托於合法立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，企業若配合實施每日減少1小時工時（延後1小時上班或提早1小時下班），並維持原薪資不減，即可向勞動局申請補助，受理期間為3月1日至6月30日。

《ETtoday新聞雲》整理全台縣市回應如下：

台北市

凡設籍台北市、育有12歲以下子女的家長，在企業同意不減薪的前提下，可每日減少1小時工時。

新北市

新北勞動人口眾多，會持續評估推動各種方案與配套措施，攜手產業打造育兒友善的職場環境。

桃園市

沒有類似政策的規劃。

苗栗縣

勞青處將研議適合的推動方案。

宜蘭縣

台北與宜蘭就業環境、結構不同，且目前已持續推動多項優於中央之育兒方案，後續將觀察台北市試辦成效，考量研議是否結合在地產業特性，發展更符合地方實況的配套措施。

彰化縣

沒有類似政策的規劃。

台南市

已推動多項務實的育兒友善措施，將持續既有政策方向，暫無更新計畫。

高雄市

北高產業結構不同，勞工出勤型態亦有差異，市府將兼顧產業特質與勞工權益，持續研議並滾動檢討適合高雄產業環境的友善育兒職場政策。

屏東縣

現已有三大友善育兒政策：生育津貼加碼、公共托育倍增、學前教育優化，不跟進計畫。

花蓮縣

目前尚未討論。