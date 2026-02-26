　
生活 生活焦點

去年國道7件酒毒駕A1事故「釀8死」　較前年增1倍

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲去年國道共有7件A1交通事故，主要肇事原因為「吸食違禁物品」或「酒醉（後）駕駛」。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

根據高速公路局統計，去年國道共有7件A1交通事故，主要肇事原因為「吸食違禁物品」或「酒醉（後）駕駛」，共造成8人死亡、22人受傷，較前年（4件，造成4人死亡、2人受傷）嚴重。

高公局指出，依據刑法第185-3條規定，駕駛酒精濃度超過標準、尿液或血液含毒品等，如因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

高公局也說，根據道路交通管理處罰條例第35條第1項規定，駕駛酒精濃度超過標準、吸食毒品或其相類似之管制藥品，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛及吊扣其駕駛執照1年至2年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

高公局表示，為維護國道行車安全，國道公路警察局持續加強取締毒駕及酒駕違規行為，透過機動巡邏、定點攔查及科技設備輔助執法，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，聚會飲酒後請善用代駕服務、指定駕駛或搭乘大眾運輸工具。

另外，明天就是228連假，高公局表示，2月27日至28日將時段性封閉國1、國5南向入口匝道；2月28日至3月1日將時段性封閉國1國3北向入口匝道，提醒民眾留意。

02/24 全台詐欺最新數據

國道酒駕毒駕

