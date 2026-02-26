禽流感高風險期！人畜共通傳染病　落實生熟食分開+充分加熱

▲花蓮縣府與養禽業者共同合作推動各項防疫工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

時值季節交替，候鳥遷移頻繁，加上近期國內仍有禽流感案例發生，目前仍屬高病原性禽流感高風險期間。花蓮縣政府籲請養禽業者持續落實場區防疫管理，強化各項生物安全措施，降低疫病發生風險，共同守護本縣畜禽產業安全。

花蓮縣長徐榛蔚表示，禽流感為人畜共通傳染病，若發生疫情將影響產業發展與民眾生活，縣府將持續與養禽業者共同合作推動各項防疫工作，也感謝第一線防疫人員及業者長期以來的配合與努力，讓花蓮畜禽產業能夠穩定發展。

農業處長陳淑雯表示，縣府持續配合中央防疫政策辦理禽場訪查及監測採樣工作，並提供業者防疫資訊與必要協助，提醒養禽業者務必落實自主防疫管理。只要及早防範、即時通報並迅速處置，即可有效降低禽流感發生風險。

農業處提醒養禽業者應加強防鳥及圍網措施，避免野鳥入侵，並每日觀察家禽健康狀況，如發現食慾不振、呼吸困難、產蛋量異常下降或不明原因死亡等情形，應立即通報動物防疫單位處理，切勿自行處理或任意棄置。同時應減少非必要人員進出禽場，並落實車輛、人員衣鞋及器具消毒作業。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，禽流感主要透過帶病毒禽鳥及污染器具、車輛與人員移動傳播，養禽場應持續落實人車分流管制、進出場消毒、防鳥設施及環境清潔等生物安全措施，以維持場區安全。

動防所也提醒民眾選購禽肉及禽蛋應選擇合法來源產品，並落實生熟食分開及充分加熱原則，即可安心食用，無須過度擔心。

縣府呼籲，禽流感防疫工作需要政府與業者共同努力，持續落實各項防疫措施，攜手維護花蓮畜禽產業穩定發展。

