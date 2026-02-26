　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

禽流感高風險期！人畜共通傳染病　落實生熟食分開+充分加熱

▲▼花蓮縣府與養禽業者共同合作推動各項防疫工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣府與養禽業者共同合作推動各項防疫工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

時值季節交替，候鳥遷移頻繁，加上近期國內仍有禽流感案例發生，目前仍屬高病原性禽流感高風險期間。花蓮縣政府籲請養禽業者持續落實場區防疫管理，強化各項生物安全措施，降低疫病發生風險，共同守護本縣畜禽產業安全。

花蓮縣長徐榛蔚表示，禽流感為人畜共通傳染病，若發生疫情將影響產業發展與民眾生活，縣府將持續與養禽業者共同合作推動各項防疫工作，也感謝第一線防疫人員及業者長期以來的配合與努力，讓花蓮畜禽產業能夠穩定發展。

▲▼花蓮縣府與養禽業者共同合作推動各項防疫工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯表示，縣府持續配合中央防疫政策辦理禽場訪查及監測採樣工作，並提供業者防疫資訊與必要協助，提醒養禽業者務必落實自主防疫管理。只要及早防範、即時通報並迅速處置，即可有效降低禽流感發生風險。

▲▼花蓮縣府與養禽業者共同合作推動各項防疫工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處提醒養禽業者應加強防鳥及圍網措施，避免野鳥入侵，並每日觀察家禽健康狀況，如發現食慾不振、呼吸困難、產蛋量異常下降或不明原因死亡等情形，應立即通報動物防疫單位處理，切勿自行處理或任意棄置。同時應減少非必要人員進出禽場，並落實車輛、人員衣鞋及器具消毒作業。

▲▼花蓮縣府與養禽業者共同合作推動各項防疫工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，禽流感主要透過帶病毒禽鳥及污染器具、車輛與人員移動傳播，養禽場應持續落實人車分流管制、進出場消毒、防鳥設施及環境清潔等生物安全措施，以維持場區安全。

動防所也提醒民眾選購禽肉及禽蛋應選擇合法來源產品，並落實生熟食分開及充分加熱原則，即可安心食用，無須過度擔心。

縣府呼籲，禽流感防疫工作需要政府與業者共同努力，持續落實各項防疫措施，攜手維護花蓮畜禽產業穩定發展。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
龍恩傷退不得回歸！　呼聲最高遞補人選曝
蔣萬安育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市府：只是試
台積電工程師曝分紅「年薪挑戰300萬」！Google工程師羨
驚見「性奴訓練手冊、大量裸照」！　淫魔富商私藏清單曝光
李貞秀成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供
柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓李貞秀下台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

228連假萬巒豬腳街8至20時「封街變徒步區」　停車攻略一次看

徐榛蔚、傅崐萁保安宮歡慶天公生　發開運福袋千名信徒搶領

花蓮漁港「友善釣魚」試辦延長3個月　科技執法蒐證舉發

具投資潛力！花東多筆土地法拍釋出　3／3登場

禽流感高風險期！人畜共通傳染病　落實生熟食分開+充分加熱

避免學童頻繁互動傳播腸病毒　保持手部衛生是預防第一道防線

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

數千信眾暗八香相隨　台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車　男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

全國直轄市第一！　桃園公務電動機車高達1559輛

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

228連假萬巒豬腳街8至20時「封街變徒步區」　停車攻略一次看

徐榛蔚、傅崐萁保安宮歡慶天公生　發開運福袋千名信徒搶領

花蓮漁港「友善釣魚」試辦延長3個月　科技執法蒐證舉發

具投資潛力！花東多筆土地法拍釋出　3／3登場

禽流感高風險期！人畜共通傳染病　落實生熟食分開+充分加熱

避免學童頻繁互動傳播腸病毒　保持手部衛生是預防第一道防線

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

數千信眾暗八香相隨　台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車　男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

全國直轄市第一！　桃園公務電動機車高達1559輛

新冠疫苗免費打到4月、肝病照護增收2類患者　衛福部3月推6新制

《罕病專法》26年助逾8000家庭　兄妹患「­­楓糖尿症」續命

美超級富豪逃命！「重金聘傭兵」乘船搭機撤出墨西哥

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

【廣編】開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

轉任聯邦租賃董事長　林智堅笑：工作當然自己找！新領域會全力以赴

韓國人「北市1區域上班」被逼瘋　大票人秒懂：住32年也記不得

雲林麥寮「無地震帶」凌晨卻搖晃　專家認反常：短期內不會結束

酷澎個資外洩！數發部：離職員工可取得資料庫　管理缺失依法裁處

蘇打綠馨儀相親化身「人間獵豹」！　狂吸30多人搶報名太狂

王品澔斷聯「粿王」美國團成員　曝簡廷芮老公主動約打球

地方熱門新聞

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

直轄市第一　桃園公務電動機車高達1559輛

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

北市推「育兒減少工時計畫」南市府持續現行育兒友善政策

南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

更多熱門

相關新聞

春節剩菜恐致癌！　醫示警：反覆加熱這類最危險

春節剩菜恐致癌！　醫示警：反覆加熱這類最危險

農曆春節過後，冰箱裡堆滿一盒盒年菜成了不少家庭的日常風景。不過醫師提醒，反覆加熱與長時間冷藏的剩菜，可能暗藏營養流失與細菌孳生風險，若處理不當，恐對健康造成負擔。

韓畜牧業完蛋！口蹄疫、禽流感、非洲豬瘟齊發

韓畜牧業完蛋！口蹄疫、禽流感、非洲豬瘟齊發

遊日返台「女兒吃飯吞不下」痛到流淚　兒科醫示警

遊日返台「女兒吃飯吞不下」痛到流淚　兒科醫示警

嘉義榮總春節連假門診安排及急診服務

嘉義榮總春節連假門診安排及急診服務

即／316隻病死鵝丟魚塭　雲林縣府開罰

即／316隻病死鵝丟魚塭　雲林縣府開罰

關鍵字：

禽流感高風險期人畜共通傳染病生熟食分開加熱

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面