賴清德徵詢選桃園市長？　王義川鬆口：什麼可能都有、讓我再想一下

▲民進黨立委王義川。（圖／翻攝自YouTube／憨川踹共-川說）

記者詹詠淇／台北報導

備戰2026地方選舉，民進黨尚有包括台北、桃園等7縣市首長人選未提名。其中，民進黨立委王義川和總統府副秘書長何志偉都被點名參戰桃園市長。總統身兼民進黨主席賴清德昨在中執會後邀約王義川見面，被解讀為徵詢其參選桃園市長，引發外界關注。王義川今（26日）回應，「目前看起來什麼可能都有」，但個人生涯規劃一點都不重要，政黨、黨主席、選對會做什麼決定，身為一個黨員就必須遵守，還有時間，讓各方大家再討論一下，「也讓我自己再想一下」。

對於昨日和賴清德見面，媒體詢問，有機會成為桃園母雞，若被總統徵召會答應嗎？王義川今（26日）表示，自己跟總統常常討論時政，昨天跟總統在中央黨部基本上聊了全國大部分選區的選情、問一下他的觀察。現在對民進黨而言，包括台北、桃園等7縣市都還沒提名，選對會跟總統還在做最後布局，也討論了一些人選，「包括我自己的規劃」。

「目前看起來什麼可能都有」，王義川指出，自己必須對正國會所有議員進行全國性輔選，民進黨提名的縣市長他也要輔選，「還不到最後關頭，就讓選對會跟賴主席再討論一下」。

王義川認為，對個人來說，要從政，個人生涯規劃一點都不重要，政黨、黨主席、選對會做什麼決定，身為一個黨員就必須遵守，該怎麼做最後會決定。還有時間，讓各方大家再討論一下，「也讓我自己再想一下」，因為黨主席跟選對會目前都還在多方徵詢相關人選。