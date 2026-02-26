　
社會 社會焦點 保障人權

臉書社團招募黑工「每人抽佣200」　台南專勤隊破非法仲介網

▲移民署台南市專勤隊查獲工地非法聘僱失聯移工，溯源追查破獲臉書社團非法仲介網路招工。（記者林東良翻攝，下同）

▲移民署台南市專勤隊查獲工地非法聘僱失聯移工，溯源追查破獲臉書社團非法仲介網路招工。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲檢舉，日前於台南市關廟區一處新建工程工地查獲4名印尼籍失聯移工，進一步溯源追查，查出韓姓男子透過臉書社團招攬臨時工，媒介外來人口從事非法工作，並從每名移工收入中抽成牟利。 全案依違反就業服務法意圖營利媒介外國人非法為他人工作罪嫌，移送台南地檢署偵辦，經台南地院審理，將韓男判處有期徒刑3月。

▲移民署台南市專勤隊查獲工地非法聘僱失聯移工，溯源追查破獲臉書社團非法仲介網路招工。（記者林東良翻攝，下同）

台南專勤隊指出，專案人員先於工地查獲4名失聯移工，隨即抽絲剝繭向上溯源，發現韓男在臉書社群張貼招工訊息，吸引失聯移工前往應徵，再媒介至工地從事鋼筋綑綁等工作，每人抽取200元作為媒介報酬，從中牟利。

此外，案中另查獲非法雇主卓姓男子。卓男早於2021年間就曾因違反就業服務法非法聘僱外國人遭裁罰，未料未悔改，本次再以日薪2000元聘僱4名失聯移工工作，屬5年內再犯。更與韓男合作，由韓男在網路社群招募人力，形成非法聘僱鏈條。

▲移民署台南市專勤隊查獲工地非法聘僱失聯移工，溯源追查破獲臉書社團非法仲介網路招工。（記者林東良翻攝，下同）

台南專勤隊調查認為兩人違法事證明確，依違反就業服務法罪嫌移送偵辦。台南地院審理後，分別判處卓男有期徒刑2月、韓男有期徒刑3月。

內政部移民署表示，失聯移工若從事許可以外工作，無法獲得合法保障，甚至可能遭不肖業者剝削卻求償無門。政府將持續強化查緝作為，鎖定幕後非法仲介與集團性運作模式，從源頭斬斷黑工供需鏈。

▲移民署台南市專勤隊查獲工地非法聘僱失聯移工，溯源追查破獲臉書社團非法仲介網路招工。（記者林東良翻攝，下同）

台南市專勤隊隊長黃仲傑提醒，聘僱外國人應依規定申請許可，切勿心存僥倖。非法仲介與雇主或許覺得只是「賺個介紹費」、「省點人事成本」，但刑責與罰鍰往往得不償失。民眾若發現疑似非法聘僱情事，可撥打台南市專勤隊檢舉專線06-5813019，共同守護合法就業環境。

