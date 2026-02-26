去日本玩都刷2、3百塊！帳單一來「卡費8萬」　神秘現象全笑噴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

去日本玩常常會「失心瘋」，有網友表示，最近和朋友討論到一個「未解之謎」，去日本玩時明明每筆消費都是刷200元、300元，怎麼回國後信用卡帳單卻變成8萬元，讓他忍不住發問「有數學系的人可以解釋嗎？」貼文一出立刻引發共鳴，不少人笑說自己也遇過同樣狀況，掀起熱烈討論。

曾任民主進步黨青年發展部副主任、性別議題倡議者范綱皓在Threads發文表示，跟朋友討論，去日本玩，買東西刷卡金額看起來都不高，「都是200元、300元」，但最後卡費卻高達8萬元，讓他打趣直呼，有沒有數學系的人幫忙解釋？

貼文曝光後，不少人笑翻表示「真的！」紛紛留言，「我只是要去大國藥妝買一盒止痛藥，結帳的時候刷了3萬日幣？」「這不是數學，是玄學，我刷卡的時候都被鬼遮眼」、「旅遊時的大腦會自動啟動一個模式：來都來了」、「你買的是壓縮檔，帳單給你看的是解壓縮後的詳細資訊。」

還有人也開玩笑給出「數學解答」，「其實當200X＋300Y＝80000，X、Y≥0且為整數時，有134種解，太多可能性了。」有網友則「提醒」，「諸君，在日本消費是免稅，不是免費！」「又到了要再次提醒的時刻，日本是免稅 不是免費！」