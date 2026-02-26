　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

育兒減1小時工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

▲▼台北市長蔣萬安出席台北市議會新春團拜。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安推出「育兒減少工時計畫」。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

台北市長蔣萬安宣布，3月起推動家有12歲以下孩童的爸媽，日減1小時工時且不減薪。對此，「486先生」陳延昶坦言，立意良善卻恐成中小企業的毒藥，表面由市府補貼8成薪資，但企業仍得承擔隱性成本與行政負擔，還可能衝擊團隊公平與升遷制度，直言「口號很好，執行面卻窒礙難行」。

育兒減時補助，為何可能是中小企業的毒藥？

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳延昶在臉書坦言，政策初衷確實值得肯定，畢竟少子化嚴峻，對育兒家庭友善本就該支持。然而他也直言，點子再好，若執行困難重重，對企業來說恐怕是「甜蜜負擔」。

陳延昶分析，中小企業多採用套裝打卡與薪資系統，若為此調整工時計算與補助申請流程，修改成本恐怕動輒六位數。更現實的是，台灣110人以下企業佔了6成，若7人公司有3人每天少1小時，剩下4人卻得完成原本工作量，同工不同時勢必影響公平感。再加上每月還要核對工時、備妥資料向市府申請補助，行政成本與時間壓力，對小公司而言比補助本身更沉重。

口號漂亮！影響升遷、職場歧視成危機

他也擔憂，減少的1小時勞務，是否會轉嫁成其他同仁的加班壓力？而享有減時福利者，若面臨升遷考核，是否會被質疑投入度不足？長遠來看，甚至可能讓雇主在招募時，將「是否有12歲以下孩子」納入考量，反而衍生新的職場歧視問題。陳延昶更指出，其實中央早有類似規定，但採無薪方式，就是考量企業承擔能力，如今改為有薪補助，企業端難題恐怕更複雜。

不過陳延昶強調，自己並非反對育兒友善，而是政策設計須兼顧可行性。他分享，公司曾讓需接送孩子的主管彈性提早上下班，也能兼顧績效與家庭；遇到臨時接孩童狀況，同仁間互相支援，不會斤斤計較，反而凝聚向心力。陳延昶認為，面對低生育率，支持父母無庸置疑，但政策若衍生過多問題，就該審慎評估，「能簡單執行，才是好政策」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
龍恩傷退不得回歸！　呼聲最高遞補人選曝
蔣萬安育兒減工時只備550萬！局處電話遭打爆　北市府：只是試
台積電工程師曝分紅「年薪挑戰300萬」！Google工程師羨
驚見「性奴訓練手冊、大量裸照」！　淫魔富商私藏清單曝光
李貞秀成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供
柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓李貞秀下台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓國人「北市1區域上班」被逼瘋　大票人秒懂：住32年也記不得

雲林麥寮「無地震帶」凌晨卻搖晃　專家認反常：短期內不會結束

彩繪大師操刀！太魯閣牌樓再現風華　錦文橋步道修復

台積電股價上漲「有什麼好開心」　他喊沒賣就沒賺！一票搖頭

刮刮樂最慘代價7000變0元！單身男曝「神山存股法」： 賺83萬

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

台鐵推「全壘打便當」應援WBC　3/2起限量14天販售

小孩摺菜單遭索480元！店家PO「印製費」道歉　網揪細節：不合理

育兒減1小時工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

去年國道7件酒毒駕A1事故「釀8死」　較前年增1倍

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

韓國人「北市1區域上班」被逼瘋　大票人秒懂：住32年也記不得

雲林麥寮「無地震帶」凌晨卻搖晃　專家認反常：短期內不會結束

彩繪大師操刀！太魯閣牌樓再現風華　錦文橋步道修復

台積電股價上漲「有什麼好開心」　他喊沒賣就沒賺！一票搖頭

刮刮樂最慘代價7000變0元！單身男曝「神山存股法」： 賺83萬

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

台鐵推「全壘打便當」應援WBC　3/2起限量14天販售

小孩摺菜單遭索480元！店家PO「印製費」道歉　網揪細節：不合理

育兒減1小時工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

去年國道7件酒毒駕A1事故「釀8死」　較前年增1倍

《罕病專法》26年助逾8000家庭　兄妹患「­­楓糖尿症」續命

美超級富豪逃命！「重金聘傭兵」乘船搭機撤出墨西哥

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

【廣編】開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

轉任聯邦租賃董事長　林智堅笑：工作當然自己找！新領域會全力以赴

韓國人「北市1區域上班」被逼瘋　大票人秒懂：住32年也記不得

雲林麥寮「無地震帶」凌晨卻搖晃　專家認反常：短期內不會結束

酷澎個資外洩！數發部：離職員工可取得資料庫　管理缺失依法裁處

蘇打綠馨儀相親化身「人間獵豹」！　狂吸30多人搶報名太狂

美媒看好中華隊小組第2晉級！點名張育成、徐若熙是關鍵

陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣

生活熱門新聞

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

今全台30度！　228連假「北台灣變天」一圖看

女高中生替失智翁拉褲穿鞋　暖哭萬人

鄭明典曝1變化：春雨特徵出現

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

雨擴全台！　連假大變天

「交到女友前每天買一股台積電」　單身男一個月獲利翻倍

好市多「優惠專案」悄悄變了！會員：很失望　風向超意外

澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳

更多熱門

相關新聞

蔣萬安推「育兒減工時」　許淑華曝問題：上網查資料變首都政策？

蔣萬安推「育兒減工時」　許淑華曝問題：上網查資料變首都政策？

台北市長蔣萬安25日宣布3月1日起推出「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，只要公司同意在不減薪情況下，每天少上一小時班，市府將補助企業因減少工時所產生薪資差額的8成。對此，民進黨台北市議員許淑華今（26日）點出問題表示，原來，上網查資料，就可以變成首都政策？恐怕最後變成看得到、吃不到，如果制度設計不夠細緻，再好的理念也可能流於形式，將帥無能，不只累死三軍，辛苦所有公務員們，還讓台北市民空歡喜一場。

蔣萬安推「北市育兒減少工時」　申請條件流程一次看

蔣萬安推「北市育兒減少工時」　申請條件流程一次看

蔣萬安「育兒減工時」新政　專家提2原因需求不大

蔣萬安「育兒減工時」新政　專家提2原因需求不大

北市推育兒減少工時　補助方式一次看

北市推育兒減少工時　補助方式一次看

台北燈節展《這裡是上海》　民眾抗議：這裡是台灣

台北燈節展《這裡是上海》　民眾抗議：這裡是台灣

關鍵字：

486先生育兒減時蔣萬安不減薪補助中小企業成本升遷公平彈性工時

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面