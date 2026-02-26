育兒減1小時工時！486憂成企業毒藥「恐影響升遷還掀歧視」

▲台北市長蔣萬安推出「育兒減少工時計畫」。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

台北市長蔣萬安宣布，3月起推動家有12歲以下孩童的爸媽，日減1小時工時且不減薪。對此，「486先生」陳延昶坦言，立意良善卻恐成中小企業的毒藥，表面由市府補貼8成薪資，但企業仍得承擔隱性成本與行政負擔，還可能衝擊團隊公平與升遷制度，直言「口號很好，執行面卻窒礙難行」。

育兒減時補助，為何可能是中小企業的毒藥？

陳延昶在臉書坦言，政策初衷確實值得肯定，畢竟少子化嚴峻，對育兒家庭友善本就該支持。然而他也直言，點子再好，若執行困難重重，對企業來說恐怕是「甜蜜負擔」。

陳延昶分析，中小企業多採用套裝打卡與薪資系統，若為此調整工時計算與補助申請流程，修改成本恐怕動輒六位數。更現實的是，台灣110人以下企業佔了6成，若7人公司有3人每天少1小時，剩下4人卻得完成原本工作量，同工不同時勢必影響公平感。再加上每月還要核對工時、備妥資料向市府申請補助，行政成本與時間壓力，對小公司而言比補助本身更沉重。

口號漂亮！影響升遷、職場歧視成危機

他也擔憂，減少的1小時勞務，是否會轉嫁成其他同仁的加班壓力？而享有減時福利者，若面臨升遷考核，是否會被質疑投入度不足？長遠來看，甚至可能讓雇主在招募時，將「是否有12歲以下孩子」納入考量，反而衍生新的職場歧視問題。陳延昶更指出，其實中央早有類似規定，但採無薪方式，就是考量企業承擔能力，如今改為有薪補助，企業端難題恐怕更複雜。

不過陳延昶強調，自己並非反對育兒友善，而是政策設計須兼顧可行性。他分享，公司曾讓需接送孩子的主管彈性提早上下班，也能兼顧績效與家庭；遇到臨時接孩童狀況，同仁間互相支援，不會斤斤計較，反而凝聚向心力。陳延昶認為，面對低生育率，支持父母無庸置疑，但政策若衍生過多問題，就該審慎評估，「能簡單執行，才是好政策」。