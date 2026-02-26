　
台鐵清明連假加開165列次　3/3起開放訂票

▲▼台鐵,火車,台鐵北返,台鐵人潮。（圖／台鐵提供）

▲台鐵清明節疏運加開各級列車共計165列次。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵公司今表示，因應清明節疏運旅客需要，4月2日起至4月7日共計6天，全線加開各級列車共計165列次（西線58列次、東線86列次、南迴線21列次），3月3日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

台鐵公司指出，清明節疏運期間全線加開各級列車共計165列次，其中包含東線實名制列車6列次、北半環跨線自強號列車10列次、南半環跨線自強號列車15列次、西部幹線自強號列車26列次。另為加強疏運旅客，自4月2日至4月7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司也說，清明節疏運期間，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。

▲▼台鐵清明節疏運加開各級列車共計165列次。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵清明節疏運加開各級列車共計165列次。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵清明節疏運加開各級列車共計165列次。（圖／台鐵提供）

台鐵公司表示，此次加開班次自3月3日零時起開放訂票；另東線實名制列車班次，於3月4日零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者的配偶及直系血親一親等民眾訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

▲▼台鐵清明節疏運加開各級列車共計165列次。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵清明節疏運加開各級列車共計165列次。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵清明節疏運加開各級列車共計165列次。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵清明節疏運加開各級列車共計165列次。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵清明節疏運加開各級列車共計165列次。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵清明節疏運加開各級列車共計165列次。（圖／台鐵提供）

斗南站139次自強號故障！500旅客摸黑走鐵軌

台鐵139次自強號昨(24日)晚間8時許，通過雲林斗南站時，因臨時故障，車上約500名旅客被迫下車，摸黑徒步走鐵軌回斗南站，事發突然旅客都一片茫然，且造成該路段一度暫時單線雙向行車，造成多部班次延誤，幸未釀成意外發生。

台鐵春節疏運815萬人次　行車異常少59%

高鐵春節日運量26.6萬創新高　228續推自由座等候預估

疏運平溪天燈節人潮　台鐵增開9列車、23班改點

台鐵清明節疏運

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

