交女友前「每天買一股台積電」　單身611天損益曝：財神打敗月老

▲台積電走勢圖，25日台積電收2015元。（圖／翻攝Yahoo股市）

記者葉國吏／綜合報導

一位網友發起「交到女朋友前，每天買一股台積電」，25日台積電（2330）突破2000元，他公布發起活動的611天損益，已經超過80萬，引起許多網友分享，還有人笑稱「財神把月老按在地板摩擦」。

網友阿儒從2024年6月24日發起「交到女朋友前，每天買一股台積電」活動，根據Yahoo財經資料顯示，在2024年6月24日台積電收盤價為940元，他每天在Threads上貼出成交單，持續至今已經611天，25日他也貼出堅持至今的成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿儒貼出第611天的損益單，可以看到台積電他已經累積購買959股、成交均價為1139.47元。25日台積電收2015元，他的損益也已經超過83萬、報酬率答75.88％。對此成效阿儒也發文表示「第611天。台積電破兩千了！感謝台積電讚嘆台積電，台積電神山教，真的猛！」

▲台積電股價不斷創新高。（圖／ETtoday資料照）

對此成果許多網友相當讚嘆，留言表示「財神把月老按在地板摩擦」、「好神 果然交女友會阻礙你買台積電⋯」、「看起來台積電比女朋友重要」、「交了女友你就沒辦法天天買台積電了。」

《ETtoday東森新媒體》1月29日報導「交女友前每天買1股台積電 帳面獲利40萬↑！網：比人可靠多了」，當時阿儒的已經獲利超過40萬，在短短一個月間，獲利已經翻倍至80萬。阿儒當時透露，一天買一股，不過若遇到假日，或特別想激勵自己，阿儒則會多買幾股，所以至今他已經買有959股台積電。