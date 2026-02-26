　
地方 地方焦點

具投資潛力！花東多筆土地法拍釋出　3／3登場

功鎮南都歷段原住民保留地持分全部，緊鄰省道台11線，地處東海岸觀光廊帶核心區。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署將於3月3日星期二舉行農曆春節後首場「123全國聯合拍賣會」，本次拍賣會亮點齊聚，物件涵蓋花東地區南北縱線，包含：花蓮縣花蓮市、壽豐鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、台東縣成功鎮、池上鄉、東河鄉、海端鄉、延平鄉、卑南鄉、太麻里鄉等，從北到南應有盡有，提供投資者與自用族群多元選擇，誠摯邀請民眾把握開春進場良機。

不動產統一於下午3時整開標，且均兼採「現場」與「通訊」投標。本次拍賣最受矚目的物件，當屬位於台東縣成功鎮南都歷段與東河鄉高原段兩筆土地。其中成功鎮南都歷段原住民保留地，面積達1961.2平方公尺，持分全部，緊鄰省道台11線，地處東海岸觀光廊帶核心區，距離成功鎮車程僅10餘分鐘，兼具交通便利與慢活美景，本次為第一次拍賣，底價新臺幣（下同）475萬元；至於東河鄉高原段土地，面積1323平方公尺，持分全部，鄰近都蘭海岸、金樽咖啡景觀帶與東河老街，該地水源充足適宜耕種，相當適合農業經營或投資規畫，底價僅160萬元，詢問度極高。

東河鄉高原段土地持分全部，鄰近都蘭海岸、金樽咖啡景觀帶與東河老街，詢問度極高。

詳細拍賣條件，請參閱該分署所公告之訊息（https://gov.tw/YXm）。針對這兩筆土地，該分署特別製作無人機空拍影片（https://gov.tw/xnt），讓民眾可從空中視角，俯瞰東海岸壯麗美景及土地現況，落實資訊公開與便民服務。

花蓮分署表示，每個月第一個星期二為聯合拍賣日，歡迎各界踴躍參與法拍，共同參與資產的累積。

更多的法拍物件，請參閱拍賣公告查詢系統（https://gov.tw/3eF）。

