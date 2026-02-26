　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國海警再闖金門海域還發影片　海巡強勢驅離：畫面是假的！

▲▼ 中國海警再侵金門水域！海巡反擊中方造假影片。（圖／海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

▲中國海警再侵金門水域！海巡反擊中方造假影片。（圖／海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

記者鄭逢時／金門報導

中國海警聲稱昨天（25日）在金門附近海域執行「常態執法巡查」，海巡署金馬澎分署26日嚴正駁斥，指對方不僅侵擾我限制水域，還偽造影片，企圖混淆視聽，強調我方全程掌握並成功驅離，堅定捍衛主權。

海洋委員會海巡署金馬澎分署指出，25日下午14時許，第十二（金門）巡防區偵獲中國海警船在金門南方水域外分兩處集結，隨即調派巡防艇前推至限制水域部署。下午15時，中國海警「14529」、「14604」、「14527」及「14603」等4艘船舶，採兩兩編組方式，分別自料羅東方與西南方航入我限制水域，並同步向西航行。

海巡署表示，4艘巡防艇第一時間採取併航壓迫戰術應對，透過嚴正警告與強勢驅離措施，拒止對方持續深入。最終，中國海警船於下午17時3分全數轉向，駛離我限制水域，過程均在掌握之中。

針對中國方面對外宣稱「常態執法巡查」，海巡署強調，該說法與實情不符，實際上是以海警船侵擾我方水域。此外，中方還以偽造影音內容，企圖營造我方退讓假象。經查，當日應處船艇中並無所謂「PP-10083」艇，顯見相關對話與畫面為惡意拼湊，屬典型認知作戰手法。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2月25日14時，海巡署第十巡防區指揮部透過豐里雷達監控發現「東海漁港1號」漁船訊號消失，經與岸際守望哨交叉核對海面目標後，確認該船已於台東外海約2浬處翻覆，船上3名船員攀附於翻覆船體上等待救援。第十巡防區指揮部隨即啟動應變機制、通報第十五海巡隊調派線上巡防艇PP-3527艇，並自伽藍漁港增派CP-1060艇趕往救援，同步申請空勤總隊直升機支援。

