桃園公車癡漢「包住國中女」猥褻射精　自爆還有2女被害

▲男子在公車上猥褻國中少女，二審仍判刑。此為示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園董姓男子去年2月間清晨搭乘人多擁擠的公車，竟鎖定一名國中少女猥褻，不斷以下體磨蹭少女臀部，甚至最後還因此射在少女的外套上。少女到學校後，發覺「外套黏黏的」，回家告知父母並報警，父親還因此每早晨跟女兒一起搭公車，保護女兒。董男遭逮後，還供出曾經兩度對其他女子猥褻。一審將他判刑3年4月，案經上訴，高等法院二審仍認定有罪，26日改判刑3年2月。可上訴。

判決指出，本案發生於去年2月間，被害的國中少女平日就搭乘公車上學。案發當天清晨6點50分，董男也搭乘上這班擁擠的公車，隨即挪動身體，到少女的背後站立；且因人多擁擠，董男藉機猥褻少女。少女發覺被侵犯，試圖閃避，但她覺得身體好像被董男包住，完全閃躲不開。董男一直到桃園監理站才下車離去。

少女鬆了一口氣，但到了學校後，卻發現自己的外套上黏黏的。晚上回家後她就告知父母親，父母親均非常驚訝，除了報警以外，父親更從第二天起，就陪著少女出門搭乘同一班公車，保護少女。2週後父親沒有陪同搭車後，少女若是看到長相與董男類似的人，就會主動閃避，或是搭乘下一班車，以躲避危險。

檢警最後根據公車上的監視器，逮捕董男。董男到案後坦承犯行，也承認當時已經認出對方穿著國中生的外套，應該為未成年人，但仍忍不住衝動，侵犯對方。不僅如此，董男於檢方偵訊時，還主動說出自己曾於2020年10月間、2024年12月間，對兩名不同的女子下手，同樣利用公車上擁擠、而貼近磨蹭臀部的方式，射在這兩名被害女子身上。檢方因此提起公訴，並建請法院加重其刑。

一審桃園地院審理時，董男坦承犯行，還說自己已經就診，希望能治療自己身體上的衝動，請求法院減刑。但一審法院認為董男行為侵害少女的身心，且未達成和解，因此判刑3年4月。案經上訴，高等法院26日二審宣判，仍認定董男有罪，但酌減刑期，改判刑3年2月。