228連假全台濕答答　明後天中部以北防較大雨勢

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

受鋒面及華南雲雨區影響，228連假全台都有降雨機率，明、後天中部以北有局部大雨機率，北台灣略為降溫。下周一另一波鋒面接力，各地降雨機率高，下周二、周三中南部也有局部較大雨勢。

中央氣象署預報員趙竑表示，未來一周受到2波鋒面影響，第一波在今天深夜到明天清晨接近影響，加上有華南雲雨區東移，228連假降雨機率高，第二波在下周一開始影響。

趙竑指出，今晚有一波鋒面在華南建立，並往東影響台灣天氣，今天白天僅基隆北海岸、東半部地區及中部以北山區有零星雨，今晚到明晨中部以北、東半部轉為局部短暫陣雨。

針對降雨趨勢，他表示，未來一周都容易有降雨情形，明、後天雨區以中部以北、東半部為主，且中部以北有雷雨或局部大雨機率，南部山區有局部降雨，南部平地為零星雨。下周日華南雲雨區影響，中部以北、東半部容易降雨，南部山區為零星陣雨。

他指出，下周一另一波鋒面及東北季風影響，中部以北、東半部容易降雨，且北台灣降雨時間長，其他地區也斷斷續續有陣雨。下周二、周三鋒面通過及華南雲雨區影響，西半部容易降雨，中南部有局部較大雨勢。

溫度方面，趙竑指出，今天各地溫暖舒適，高溫都有25度以上，中南部近山區33至34度。明天東北季風影響，北台灣高溫降為20至21度。周六至下周日北部感受偏涼，其他地區溫暖舒適，下周日北部高溫略為回升，下周二東北季風影響，北台灣再度降溫。

另外，他也說，今晚到明天中部以北、馬祖有局部霧；東北季風影響期間，基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。