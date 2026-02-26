　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

228連假全台濕答答　明後天中部以北防較大雨勢

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

受鋒面及華南雲雨區影響，228連假全台都有降雨機率，明、後天中部以北有局部大雨機率，北台灣略為降溫。下周一另一波鋒面接力，各地降雨機率高，下周二、周三中南部也有局部較大雨勢。

中央氣象署預報員趙竑表示，未來一周受到2波鋒面影響，第一波在今天深夜到明天清晨接近影響，加上有華南雲雨區東移，228連假降雨機率高，第二波在下周一開始影響。

趙竑指出，今晚有一波鋒面在華南建立，並往東影響台灣天氣，今天白天僅基隆北海岸、東半部地區及中部以北山區有零星雨，今晚到明晨中部以北、東半部轉為局部短暫陣雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

針對降雨趨勢，他表示，未來一周都容易有降雨情形，明、後天雨區以中部以北、東半部為主，且中部以北有雷雨或局部大雨機率，南部山區有局部降雨，南部平地為零星雨。下周日華南雲雨區影響，中部以北、東半部容易降雨，南部山區為零星陣雨。

他指出，下周一另一波鋒面及東北季風影響，中部以北、東半部容易降雨，且北台灣降雨時間長，其他地區也斷斷續續有陣雨。下周二、周三鋒面通過及華南雲雨區影響，西半部容易降雨，中南部有局部較大雨勢。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，趙竑指出，今天各地溫暖舒適，高溫都有25度以上，中南部近山區33至34度。明天東北季風影響，北台灣高溫降為20至21度。周六至下周日北部感受偏涼，其他地區溫暖舒適，下周日北部高溫略為回升，下周二東北季風影響，北台灣再度降溫。

另外，他也說，今晚到明天中部以北、馬祖有局部霧；東北季風影響期間，基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。

02/24 全台詐欺最新數據

獨／連開4槍！23歲槍手「散步離場」　悠哉按ibon叫小黃
向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　向佐2兄弟不得繼承
快訊／龍恩確定退出WBC中華隊！
快訊／00940重回10元發行價！　自救會喊「珍重再見」
檢察官放高利貸變錢莊大亨！　前妻、女密友清純正面曝
快訊／轟醫美董座4槍　槍手阿里山落網
前海龍蛙兵「瑞士飛香港」失蹤！　陸委會：人不在香港

台鐵清明連假加開165列次　3/3起開放訂票

交女友前「每天買一股台積電」　單身611天損益曝：財神打敗月老

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援　日本、泰國已實施

去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳　大票人怒了

本世紀罕見巧合！元宵逢血月　民俗專家：「2族群」不宜太晚回家

成大連12年奪「企業最愛大學」榜首　淡江名列上市櫃公司首選私校

媽祖明起駕！北投慈后宮遶境交管懶人包　3路線教你閃車潮

台積電加持？寶山鄉音樂盛典「卡司被讚爆」　網驚：有夠猛

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

228連假「中部以北防雷雨」　鋒面接力雨下6天

228連假「中部以北防雷雨」　鋒面接力雨下6天

明天東北季風減弱，溫度回升，後天及下周一接續有2道鋒面通過、東北季風南下，加上華南雲雨區影響，全台都有降雨機率，且雨勢預計持續到下周六。

北台灣降溫3地有雨　228連假全台濕答答

北台灣降溫3地有雨　228連假全台濕答答

未來一周3波鋒面接力　明天北東降雨機率增加

未來一周3波鋒面接力　明天北東降雨機率增加

台灣天氣多混亂？超商同時貼「2公告」全笑翻

台灣天氣多混亂？超商同時貼「2公告」全笑翻

明天北部轉涼降雨增　周末冷空氣影響全台濕答答

明天北部轉涼降雨增　周末冷空氣影響全台濕答答

天氣降雨溫度

