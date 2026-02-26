高雄男偷車「偷到警察頭上」　衝派出所油壓剪斷鍊牽走扣案機車

▲黃姓男子機車遭扣，竟拿油壓剪跑到派出所前直接將機車偷走 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子去年騎著掛他車車牌的機車遭警方查扣，沒想到隔天竟大白天帶著油壓剪，直接跑到派出所前空地扣車場地，公然剪斷鐵鍊把扣案機車牽走，警方事後調監視器逮人並找回車輛，橋頭地院審理後，依妨害公務罪判處黃男有期徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，黃男於2025年6月30日晚間騎乘懸掛他車車牌的機車外出，遭湖內分局路竹分駐所員警查獲，警方依《道路交通管理處罰條例》將機車扣留在派出所前空地保管，並通知林姓女車主領回。

未料隔天下午2時許，黃男竟攜帶油壓剪返回派出所門前，直接剪斷上鎖鐵鍊，徒手將扣案機車牽離，警方第一時間沒有發現，清點扣留車輛時發現短少，立即調閱監視器追查，鎖定黃男身分，並於同月14日在路竹夜市停車場尋獲失車，將人依法送辦。

檢方偵辦後依竊盜罪起訴，並指出黃男有多次竊盜前科，竟還敢在派出所前動手，以油壓剪破壞扣案鐵鍊，形同公然挑戰公權力，建請法院從重量刑。

法官審酌黃男坦承犯行，並考量其學歷、職業及整體情狀，最終依妨害公務罪判處有期徒刑4月，如易科罰金以每日1000元折算，全案可上訴。