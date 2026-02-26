古巴：美快艇「持有武器」企圖滲透　闖水域交火4死6傷

▲古巴表示，快艇上的10人是住在美國的古巴公民，持有武器。圖為古巴與美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

古巴部隊25日朝一艘在美國佛州註冊的快艇開火，造成4人死亡、6人受傷。根據古巴內政部25日晚間聲明，這艘快艇載著10名居住在美國的古巴公民，持有武器，企圖進行恐怖主義性質的滲透行動。

ABC新聞、紐約時報報導，古巴政府未提供有關恐怖分子關聯的更多細節，但指出這群人當時攜帶槍枝、汽油彈、防彈衣及迷彩裝備等，目前6名生還者已全數被拘留，且船上大多數的人都有犯罪暴力前科。

此外，古巴政府還逮捕另外一名男子，此人承認飛到古巴，就是為了和這艘快艇會合。

古巴稱部隊遭開槍後予以反擊

根據古巴官方稍早的說法，邊防部隊在法爾科內斯礁海域發現該船進入古巴領海後上前查驗，但在接近過程中遭快艇上的人開火，造成古巴巡邏艇指揮官受傷，邊防部隊隨後還擊。

古巴內政部強調，在當前挑戰下，古巴將捍衛其領海，稱國防是維護主權與區域穩定的根本支柱。

美國密切關注中

針對這起事件，美國政府尚未提供具體細節。不過副總統范斯（JD Vance）表示，白宮正密切關注此事，國務卿盧比歐（Marco Rubio）已向他簡報，但現階段掌握的細節有限。

盧比歐則稱，美國駐哈瓦那使館外交人員仍在努力接觸船上人員，「我們目前掌握的大部分資訊都是古巴當局提供的」，這類海上槍戰非常不尋常。當被問及這起事件是否可能涉及美國政府人員或美國政府行動時，盧比歐否認。

涉案快艇船隻註冊號為FL7726SH，多名執法官員透露，這艘船登記在一名65歲、出生於古巴但現居美國邁阿密的男子名下。聯邦調查局（FBI）探員已與船主談過，根據初步掌握到的進度，船主已報案稱船隻遭竊，並未被列為嫌疑人，該船在失竊前停靠在佛羅里達礁島的一處碼頭。