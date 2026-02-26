竹北中古車商找金主開「大麻農場」　員工斜槓小農4人落網

記者陸運陞／新北報導

新竹縣竹北市一間中古車行老闆，因經營不佳竟尋求金主投資，開設大麻「開心農場」，並聘雇員工當起小農，從生產到製作一條龍經營。新北市刑事警察大隊經數據分析，循線前往調查，確認大馬種植場設在苗栗竹南一帶，於前天前往查緝，順利查獲大麻活株870株及相關種植器具，並逮捕4人帶回偵辦。

▲警方接獲情資，順利查獲大麻活株870株。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，原本從事中古車買賣的36歲張姓男子，由於經營不佳竟心生歹念，在網路上學習種植大麻技術，並取得種子，並找上46歲吳男出資，在苗栗竹南一帶租下空廠房，並購買自動化電子設備及種植器具；而張男則傳授車行員工37歲蕭男、27歲黎女栽種大麻技術，轉職成為在地小農。

▲警方持搜索票，前往竹南一處廠方破門攻堅。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市刑事警察大隊經過情資整合及數據分析，溯源追查到張男大麻一條龍生產線，報請新竹地檢署指揮，於前天（24日）持搜索票會同苗栗竹南分局等單位，兵分多路前往破門攻堅，順利逮捕張男等4人，並查扣大麻活株870株、大麻花成品、種子及栽種設備，警詢後依毒品罪將4人移送新竹地檢署偵辦。

▲吳男出資聘用中古車行老闆張男及員工轉職種大麻。（圖／記者陸運陞翻攝）