高速撞飛女騎士畫面曝！BMW猴急下車拔牌　網友怒：只關心車子

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區文中路一段昨（25）日下午發生一起交通事故，一輛寶馬轎車高速撞飛女騎士，造成張姓女騎士手腳多處擦挫傷，經送衛福部桃園醫院救治，所幸並無生命危險。蘆竹警方查出，肇事宋姓男子向友人借車代步，因不熟悉車況且加速過猛導致車速過快失控釀禍，警方對駕駛實施酒測，酒測值為零，已排除酒駕肇事，詳細肇責尚待調查釐清，員警當場拆除牌照並查扣車輛移置保管，針對違規行為製單舉發。

▲桃園市蘆竹區文中路一段昨天下午發生寶馬轎車撞飛女騎士事故，圖為肇事瞬間畫面。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲桃園市蘆竹區文中路一段昨天下午發生寶馬轎車撞飛女騎士事故，圖為肇事現場。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

蘆竹警方指出，25歲宋姓男子昨日下午5時許向友人借車代步，沿蘆竹區文中路一段往中壢方向行駛，行經文中路168號附近，疑因不熟悉車況加上車速過快失控，不慎撞飛同向54歲張姓女子騎乘機車，造成張女手腳多處擦挫傷，經送衛福部桃園醫院救治，所幸無生命危險。

蘆竹分局員警到場處理，發現肇事轎車懸掛他車號牌，警方隨即依違反道路交通管理處罰條例規定，當場拆除牌照並查扣該車移置保管，針對違規行為製單舉發。

▲桃園市蘆竹區文中路一段昨天下午發生寶馬轎車撞飛女騎士事故，圖為肇事寶馬轎車。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

而肇事畫面被PO在臉書《爆料公社》後，網友紛紛留言，「下車還是先看自己車的垃圾」、「這垃圾8成是在跟後面那台賓士拼」、「感覺是兩車在競速失控」、「M3開到撞車也是很厲害」….

蘆竹警分局呼籲，駕駛人行經市區道路應遵守限速規定，並保持安全距離，隨時注意車前狀況，以維護自身及他人用路安全。針對懸掛他車號牌或假牌等行為，警方將嚴正執法，加強取締並打擊不法以維護社會治安及交通安全。

▲桃園市蘆竹區文中路一段昨天下午發生寶馬轎車撞飛女騎士事故，圖為肇事宋姓男子遭網友抓包拆卸車牌。（圖／翻攝自臉書爆料公社）