新光人壽舉辦全國捐血活動　捐血獲贈光復鄉好米

▲新光人壽舉辦全國捐血活動，由資深執行副總戴朝暉挽袖響應，鼓勵員工與民眾發揮愛心踴躍捐血。

圖、文／新光人壽提供

每逢農曆過新年的前後期間，國內血庫常面臨季節性血荒，為協助充足國內血源，台新新光金控（2887）及子公司新光人壽自2月23日至3月3日在全國34處舉辦「台新新光全國捐血活動」，以實際行動號召內部員工與外部民眾共同發揮愛心，挽起袖口踴躍捐血，一同守護更多生命。

新光人壽今年以「挽袖挺熱血，光與愛同行」為主題，邀請民眾不分血型挽袖捐熱血，用行動傳遞愛心與希望。為感謝民眾參與，並同時支持花蓮光復鄉災後農業復甦，新光人壽特別採購來自花蓮光復鄉、以優質土壤與純淨水質孕育而成的「太巴塱富田白米」作為捐血贈禮，凡是完成捐血者，即可獲贈一包2公斤裝的太巴塱好米，以及新光人壽2026馬年限量生肖小提燈一盞。詳細活動內容及全台各地捐血點，請上2026台新新光全國捐血活動網站查詢https://sklevents.skl.com.tw/。

新光人壽辦理全國捐血活動已邁入第18年，自2009年至今共募集逾5.1萬袋血液，新光人壽從2003年起即免費提供台北車站前新光摩天大樓廣場供捐血車停放，累計已吸引逾27.9萬人次，共捐出逾46萬袋血，已是血庫重要的捐血來源之一。



