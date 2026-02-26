泳池對2幼童扣板機幸卡彈！恐怖男具高度反社會性...續押2個月

▲台中一名陳男去年跑到泳池內對2名幼童扣板機，近日遭續押2月。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名陳男去年國慶日跑到一處游泳池，持槍對2名幼童扣板機，好險卡彈才沒發生死亡結果，但該案引起社會矚目，認為陳男所為太過離譜。陳男近日羈押期滿，法院認為他具有高度反社會性，裁定續押2月。

檢警查，陳男（29歲）10月10日傍晚，跑到西屯區光明路一間游泳學校，先是拿著已填裝子彈的手槍、子彈闖進辦公區域，一名黃姓主管急忙走避，陳男又跑到泳池內，跳下水後，朝一名葉姓教練，一對年僅7歲左右小兄妹扣下板機，所幸陳男槍枝不明原因並未擊發，沒有釀成憾事，但陳男不罷休，又不斷拉動手槍滑套，往葉姓教練跟女童方向走去，不斷揮舞手槍、拉動滑套，跟在教練與女童後面，涉嫌恐嚇。

▲▼陳男在事發前一口氣喝下20包毒咖啡包。（圖／記者許權毅翻攝）



陳男離開泳池後，跑到泳池停車場，用手槍朝一名蔡女之轎車前擋風玻璃敲擊，導致車上一對母女受到嚴重驚嚇。好險員警火速到場，並持槍喝斥陳男就範，才沒有更多人受害。

警方隨後在陳男身上、住處被搜出大量毒咖啡包、43發子彈以及空彈殼1顆。陳也坦承，犯案前因為一口氣喝了20包毒咖啡包，才會沒有意識，也無法控制身體，否認殺人與恐嚇犯意。

陳男先前遭續押，是陳男主動跟法官說「想要靜一靜」，也害怕遭到尋仇，希望對身份保密，如願遭羈押。

本次羈押期滿，中院考量所涉法條是對未滿7歲之人犯殺人未遂、殺人未遂、恐嚇危害安全、槍砲彈業刀械管制條例等。有逃亡、影響證人之虞。陳男主張是因為吸食大量毒咖啡包，才欠缺辨識與控制能力，有刑法第19條之適用。

但是，法院認為，陳男非法持有槍彈，在公眾出入場所對人瞄準、扣動板機，客觀上已經有上述罪嫌，且陳男行為已經具有高度反社會性，加上查獲過程還是經過多名警力壓制，並考量對被害人造成潛在危險性，裁定自3月3日起延押2月。