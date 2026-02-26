去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

▲去年旅宿業整體住客8,209萬人次，較前年增加約329萬人次。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

根據交通部觀光署統計，去年旅宿業整體住客8,209萬人次，較前年增加約329萬人次，也高於2019年疫情前，平均住房率為45.73%；價格方面，去年旅館平均房價為2,984元，較前年增0.81%；民宿平均房價為2,438元，較前年增1.37%。

觀光署表示，隨著國際旅遊逐步復甦與國旅型態轉變，台灣旅宿市場整體規模已回到疫前水準，從客源結構觀察，去年本國籍住客人次為6,132.9萬人次，較前年增加約146萬人次，較2019年增加約980萬人次；外國籍住客人次為2,076.1萬人次，較前年增加約183萬人次，顯示國內外住宿需求均持續回升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在價格表現方面，觀光署指出，去年旅館業（含觀光旅館及一般旅館）平均房價為2,984元，較前年增加0.81%；民宿平均房價為2,438元，較前年增加1.37%，整體漲幅相較前期已趨於平穩。從市場分布來看，約79%旅館房價低於平均水準，顯示住宿價格帶分布多元，消費者可依預算與需求進行選擇。

在供給面方面，觀光署表示，合法民宿房間數由2023年的49,007間增加至去年的53,628間，3年累計成長9.43%，在供給持續增加的背景下，2023年至去年旅宿業平均住房率分別為46.80%、46.09%及45.73%，整體維持於約45%至47%區間。

▲2018年至2025年旅宿量體及住用率統計。（圖／觀光署提供）※點圖放大

觀光署也說，國民旅遊除旅館與合法民宿外，亦包含露營、登山及戶外體驗等多元型態，依據國際訂房平台資料，約25%的旅客希望遠離都市環境，70%的旅客對自然與生態型住宿展現高度興趣。

觀光署進一步指出，隨著住宿型態多樣化，部分未依法完成登記或非屬旅宿業的住宿場域，可能存在資訊揭露不足、價格透明度不一或安全規範差異等情形，建議民眾優先選擇合法登記旅館與民宿，並留意相關認證標章。