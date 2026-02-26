　
去年國旅住房率45.73%　旅館平均房價2984元「增0.81%」

▲▼國旅,旅宿,旅館,飯店,住宿。（圖／記者李姿慧攝）

▲去年旅宿業整體住客8,209萬人次，較前年增加約329萬人次。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

根據交通部觀光署統計，去年旅宿業整體住客8,209萬人次，較前年增加約329萬人次，也高於2019年疫情前，平均住房率為45.73%；價格方面，去年旅館平均房價為2,984元，較前年增0.81%；民宿平均房價為2,438元，較前年增1.37%。

觀光署表示，隨著國際旅遊逐步復甦與國旅型態轉變，台灣旅宿市場整體規模已回到疫前水準，從客源結構觀察，去年本國籍住客人次為6,132.9萬人次，較前年增加約146萬人次，較2019年增加約980萬人次；外國籍住客人次為2,076.1萬人次，較前年增加約183萬人次，顯示國內外住宿需求均持續回升。

在價格表現方面，觀光署指出，去年旅館業（含觀光旅館及一般旅館）平均房價為2,984元，較前年增加0.81%；民宿平均房價為2,438元，較前年增加1.37%，整體漲幅相較前期已趨於平穩。從市場分布來看，約79%旅館房價低於平均水準，顯示住宿價格帶分布多元，消費者可依預算與需求進行選擇。

在供給面方面，觀光署表示，合法民宿房間數由2023年的49,007間增加至去年的53,628間，3年累計成長9.43%，在供給持續增加的背景下，2023年至去年旅宿業平均住房率分別為46.80%、46.09%及45.73%，整體維持於約45%至47%區間。

去年旅宿業整體住客8,209萬人次，較前年增加約329萬人次

▲2018年至2025年旅宿量體及住用率統計。（圖／觀光署提供）※點圖放大

觀光署也說，國民旅遊除旅館與合法民宿外，亦包含露營、登山及戶外體驗等多元型態，依據國際訂房平台資料，約25%的旅客希望遠離都市環境，70%的旅客對自然與生態型住宿展現高度興趣。

觀光署進一步指出，隨著住宿型態多樣化，部分未依法完成登記或非屬旅宿業的住宿場域，可能存在資訊揭露不足、價格透明度不一或安全規範差異等情形，建議民眾優先選擇合法登記旅館與民宿，並留意相關認證標章。


228連假全台平均訂房率43.31%　僅雲林超過6成



228連續假期即將登場，根據觀光署截至2月23日統計，假期前2日全台平均訂房率為43.31%，僅雲林縣超過6成，台南市也有56.02%、台中市55.79%。

年吸2200萬人　鹿港老街穩坐人氣王



春節國旅日均73萬人次「成長109%」　陳世凱：新春開紅盤



記憶體價格飆升助攻　三星半導體目標衝刺50%利潤率



國旅沒備品房價也沒降！主播嘆「住宿像露營」



彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

