　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

避免學童頻繁互動傳播腸病毒　保持手部衛生是預防第一道防線

▲▼保持手部衛生是預防腸病毒第一道防線，落實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲保持手部衛生是預防腸病毒第一道防線，落實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

開學了，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，幼童如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，以避免與其他幼童頻繁接觸造成交叉感染。請家長特別警覺，5歲以下幼兒為重症高危險群，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到花蓮慈濟醫院或門諾醫院接受治療，降低重症風險。民眾應加強教導學童落實正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示， 2月1日至2月7日國內腸病毒門急診就診計116,939人次，本縣腸病毒門急診就診計2216人次。往年疫情於開學後3-4月逐漸上升，於5月底至6月達到高峰，保持手部衛生是預防腸病毒第一道防線，返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；若身體不適，應在家休息並避免出入公共場所。腸病毒傳染力強，成人也會感染，只是症狀大多輕微，易與一般感冒混淆。家中若有第二個小孩被感染更要特別留意，不論家長與學童，都務必落實勤洗手及呼吸道衛生(戴口罩)的好習慣，才能降低密切接觸時感染與傳播腸病毒的機會。

▲▼保持手部衛生是預防腸病毒第一道防線，落實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

朱家祥提醒民眾，腸病毒感染者在發病後一週內傳染力最高，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，此外，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此痊癒後仍應請幼童注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給其他人，酒精乾洗手對腸病毒抑制較無效果，學校部分每日幼兒入園前、用餐前、後及離園後清消，對環境、玩具清潔及消毒，建議每日至少清消2次；消毒方式以市售含氯漂白水（5-6%濃度），1cc（漂白水）:100cc（水）的比例稀釋攪拌均勻後，擦拭常接觸物體表面（門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把）、玩具、遊樂設施、寢具及書本，校(園)方應落實學童自主健康管理，並確實填寫清消記錄，共同防範腸病毒來襲。
   
衛生局表示，為守護本縣弱勢家庭嬰幼童免受腸病毒感染，提供設籍在本縣中低收及低收入戶滿2個月至未滿6歲的嬰幼兒免費接種腸病毒71型疫苗。呼籲符合資格的嬰幼兒家長可前往13鄉鎮巿衛生所預約接種，請攜帶健保卡、兒童健康手冊及中低收/低收入戶證明文件，接種疫苗以提升幼童保護力。現行腸病毒疫苗尚未納入公費常規疫苗接種，亦可自費施打腸病毒疫苗（1劑4,300元，施打對象2個月至6歲，且須施打2-3劑），自費疫苗提供之醫療院所為花蓮慈濟醫院、門諾醫院、花蓮市衛生所、張海山診所、林建中小兒科診所、福田診所、和田診所等。

▲▼保持手部衛生是預防腸病毒第一道防線，落實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生局呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒感染併發重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到花蓮慈濟醫院或門諾醫院接受治療。

有關腸病毒防治相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw)「腸病毒防疫專區」查閱，或撥打免付費防疫專線1922，衛生局防疫專線8226975洽詢。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／連開4槍！23歲槍手「散步離場」　悠哉按ibon叫小黃
向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　向佐2兄弟不得繼承
快訊／龍恩確定退出WBC中華隊！
快訊／00940重回10元發行價！　自救會喊「珍重再見」
檢察官放高利貸變錢莊大亨！　前妻、女密友清純正面曝
快訊／轟醫美董座4槍　槍手阿里山落網
前海龍蛙兵「瑞士飛香港」失蹤！　陸委會：人不在香港

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

避免學童頻繁互動傳播腸病毒　保持手部衛生是預防第一道防線

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

數千信眾暗八香相隨　台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車　男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

全國直轄市第一！　桃園公務電動機車高達1559輛

八德到三重通勤更輕鬆　桃園市推728路線3/2日試辦上路

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

921震後媽祖託夢賜名　「嘜問阮吔名功德會」26年扶助個案逾千

壓力山大卻有近半人放心裡　南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

六都第一！桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

避免學童頻繁互動傳播腸病毒　保持手部衛生是預防第一道防線

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

數千信眾暗八香相隨　台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車　男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

全國直轄市第一！　桃園公務電動機車高達1559輛

八德到三重通勤更輕鬆　桃園市推728路線3/2日試辦上路

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

921震後媽祖託夢賜名　「嘜問阮吔名功德會」26年扶助個案逾千

壓力山大卻有近半人放心裡　南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

六都第一！桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

交女友前「每天買一股台積電」　單身611天損益曝：財神打敗月老

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援　日本、泰國已實施

退休後研究當紅韓團　多頭總司令跨界投資演藝事業

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」網狂推1檔ETF

投資是數學加情緒！張錫練太極　揭密台積電驚人目標價

柾國拋「My Way」宣言！酒後吐真言槓公司　韓網正反意見炸鍋

籃籃直飛MLB春訓！20小時奔佛州應援鄭宗哲　高喊He’s from Taiwan

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

2027中共恐犯台！美CIA向蘋果輝達「機密簡報」　憂晶片供應鏈風險

何如芸的好勝心　曾不信經營不了婚姻

邱軍道歉：承擔犯下的錯誤　酒駕撞死運將一度裝傻

地方熱門新聞

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

直轄市第一　桃園公務電動機車高達1559輛

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

北市推「育兒減少工時計畫」南市府持續現行育兒友善政策

南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

台南鹽水蜂炮震撼登場南消警廣宣導安全裝備與守則

更多熱門

相關新聞

有喝就好？營養師揭「國小生喝鮮乳」3大盲點

有喝就好？營養師揭「國小生喝鮮乳」3大盲點

家中有幼兒園與國小學童的家長請注意！近日，營養師程涵宇特別撰文提醒爸媽，台灣7～18歲學童乳品攝取不足比例其實高達8至9成，「日常飲食除了講究原型食物，蛋白質的攝取也非常重要，務必把握機會幫孩子好好灌『鈣』成長！」

好多人生病！　醫：最近這三隻病毒真的很可怕

好多人生病！　醫：最近這三隻病毒真的很可怕

及早治療疱疹可降23%失智風險　研究揭「抗病毒藥」有助護腦

及早治療疱疹可降23%失智風險　研究揭「抗病毒藥」有助護腦

營養師節的叮嚀　門諾營養師曝「冰箱管理」

營養師節的叮嚀　門諾營養師曝「冰箱管理」

互動如母子！小泉替高市「整理裙襬」暖爆

互動如母子！小泉替高市「整理裙襬」暖爆

關鍵字：

學童互動傳播腸病毒手部衛生預防第一道防線

讀者迴響

熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

快訊／輝達救全村！Q4財報亮眼　盤後漲逾3％

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面