避免學童頻繁互動傳播腸病毒　保持手部衛生是預防第一道防線

▲保持手部衛生是預防腸病毒第一道防線，落實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

開學了，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，幼童如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，以避免與其他幼童頻繁接觸造成交叉感染。請家長特別警覺，5歲以下幼兒為重症高危險群，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到花蓮慈濟醫院或門諾醫院接受治療，降低重症風險。民眾應加強教導學童落實正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示， 2月1日至2月7日國內腸病毒門急診就診計116,939人次，本縣腸病毒門急診就診計2216人次。往年疫情於開學後3-4月逐漸上升，於5月底至6月達到高峰，保持手部衛生是預防腸病毒第一道防線，返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；若身體不適，應在家休息並避免出入公共場所。腸病毒傳染力強，成人也會感染，只是症狀大多輕微，易與一般感冒混淆。家中若有第二個小孩被感染更要特別留意，不論家長與學童，都務必落實勤洗手及呼吸道衛生(戴口罩)的好習慣，才能降低密切接觸時感染與傳播腸病毒的機會。

朱家祥提醒民眾，腸病毒感染者在發病後一週內傳染力最高，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，此外，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此痊癒後仍應請幼童注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給其他人，酒精乾洗手對腸病毒抑制較無效果，學校部分每日幼兒入園前、用餐前、後及離園後清消，對環境、玩具清潔及消毒，建議每日至少清消2次；消毒方式以市售含氯漂白水（5-6%濃度），1cc（漂白水）:100cc（水）的比例稀釋攪拌均勻後，擦拭常接觸物體表面（門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把）、玩具、遊樂設施、寢具及書本，校(園)方應落實學童自主健康管理，並確實填寫清消記錄，共同防範腸病毒來襲。



衛生局表示，為守護本縣弱勢家庭嬰幼童免受腸病毒感染，提供設籍在本縣中低收及低收入戶滿2個月至未滿6歲的嬰幼兒免費接種腸病毒71型疫苗。呼籲符合資格的嬰幼兒家長可前往13鄉鎮巿衛生所預約接種，請攜帶健保卡、兒童健康手冊及中低收/低收入戶證明文件，接種疫苗以提升幼童保護力。現行腸病毒疫苗尚未納入公費常規疫苗接種，亦可自費施打腸病毒疫苗（1劑4,300元，施打對象2個月至6歲，且須施打2-3劑），自費疫苗提供之醫療院所為花蓮慈濟醫院、門諾醫院、花蓮市衛生所、張海山診所、林建中小兒科診所、福田診所、和田診所等。

花蓮縣衛生局呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒感染併發重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到花蓮慈濟醫院或門諾醫院接受治療。

有關腸病毒防治相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw)「腸病毒防疫專區」查閱，或撥打免付費防疫專線1922，衛生局防疫專線8226975洽詢。

