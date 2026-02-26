蔣萬安推「北市育兒減少工時」　申請條件流程一次看

▲蔣萬安宣布台北市推動「育兒減少工時計畫」。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台北市長蔣萬安25日宣布推動全國首見的「育兒減少工時計畫」，3月1日起家中有12歲以下子女有親自接送需求的家長，每天可減少1小時工時。申請條件及流程，《ETtoday東森新媒體》幫您整理。

「育兒減少工時計畫」核心內容

蔣萬安宣布，凡家中有12歲以下子女的家長有接送需求，只要公司同意在不減薪情況下，每天少上一小時班，市府將補助企業因減少工時所產生薪資差額的8成。

●減時方案：符合資格的員工每天可減少1小時工作時間（可選擇彈性晚到或提早下班），企業須維持全額薪資發放。

●政府補貼：針對該減少的一小時工資，由台北市勞動局補貼企業8成薪資。

●試辦規模：初期預算編列550萬元，預計先行補助約55家企業試辦。

申請對象與條件

●受僱員工：

須設籍於台北市。

育有12歲以下子女。

子女須送托至合法托嬰中心、居家保母或就讀國民小學。

須有親自接送子女之實際需求。

●企業端：

須為在台北市合法登記的民間企業（政府機關及公家機構不適用）。

補助標準與申請流程

●補助上限：每位員工補助以月薪43,000元為基準計算，最高補貼約15,000元；每家企業總補助上限為10萬元。

●實施要求：參與企業每月須執行減少工時至少10天，且連續實施至少3個月（總時數達30小時以上）。

●受理時間：2026年3月1日至6月30日開放申請，名額有限，若預算提前用罄或有額外需求，市府將視情況動用第二預備金支應。