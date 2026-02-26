快訊／台南東區民宅火警　婦人倒臥樓梯間死亡！起火點在1樓

記者林東良／台南報導

台南市東區林森路二段192巷70弄26日上午發生住宅火警，一棟三層樓建物1樓突然起火，濃煙迅速竄升，消防局接獲通報後火速出動9車24人前往搶救，雖在短時間內控制並撲滅火勢，但於2樓往3樓樓梯間發現一名年約70歲女子，明顯死亡未送醫，詳細起火原因及案發經過仍待進一步調查。

▲台南市東區林森路二段一處三層樓住宅26日上午發生火警，一樓火很大，濃煙並往上竄。（民眾提供，下同）

消防局指出，上午8時58分受理火警報案，9時4分由7大隊車組率先抵達現場，回報為三層樓建物1樓有明火燃燒，現場一度無法確認是否有人員受困。消防人員隨即佈水線進入搶救，於9時10分出水，9時12分控制火勢，9時13分即撲滅火勢，整體滅火過程十分迅速，隨後馬上進行殘火處理及排煙作業。

搜救人員於2樓往3樓樓梯間發現1名年約70歲婦人疑遭濃煙嗆到，倒臥該處，明顯死亡未送醫。據了解，起火點位於1樓，佛堂及家具燃燒，濃煙可能循樓梯間往上竄升。樓梯間常成為煙熱堆積的區域，一旦逃生不及，極易釀成憾事。是否因濃煙嗆傷導致意外，仍待火災調查人員進一步釐清。





消防局提醒，住宅應裝設住宅用火災警報器，並定期檢查電線電器設備，確保逃生動線暢通，尤其樓梯間勿堆放雜物，以免阻礙逃生與增加燃燒負荷。火勢或許能在數分鐘內控制，但濃煙往往才是真正奪命關鍵。