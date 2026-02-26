媽祖明起駕！北投慈后宮遶境交管懶人包　3路線教你閃車潮

▲北市北投慈后宮媽祖27日起駕，警力動員重兵維安 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

年度宗教盛事即將熱鬧登場！北市北投慈后宮「2026聖母文化節遶境祈福活動」將於明（27）日上午7時至晚間10時盛大舉行。預估將吸引超過3,000名信眾及百餘輛車隊參與。為降低對周邊交通的衝擊，北投警分局今公布相關維安與交通疏導管制措施，呼籲用路人提前改道。

北投分局表示，遶境隊伍預計於27日上午10時在北投路一段、三合街二段集結，11時正式從北投慈后宮起駕出發。路線將行經清江路、大興街、磺港路、光明路、公舘路、承德路七段及中央南路等北投區主要幹道，最後返回慈后宮。由於適逢假日且參與人數眾多，預期周邊將湧入大量人車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為確保活動安全與交通順暢，北投分局將於27日下午2時起至晚間10時實施交通管制，並視現場狀況提早或延後解除。管制路段包含：

中央南路一段（光明路至北投路）

崇仁路一段（中央南路一段至三合街）

大興街（光明路2巷至磺港路）

警方同時規劃了車輛改道路線，提醒駕駛人配合：

往北車輛： 建議改道行駛北投路、大業路、中央北路、光明路或磺港路。

往南車輛： 建議改道行駛光明路、中央北路、大業路、北投路或磺港路。

東西向車輛： 建議改道行駛磺港路、光明路及光明路2巷。

▼3大路段實施交管曝光。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局督察組組長顏志祥指出，警方已規劃妥適警力，並結合義交與民防力量投入維安與疏導。活動期間將協調警察廣播電臺播報即時路況，並嚴格取締遶境沿線的併排違停。警方也提醒，欲搭乘大眾運輸的民眾，可提前至臺北市公共運輸處網站查詢公車改道訊息，以免耽誤行程。