蔣萬安推「育兒減工時」　許淑華曝問題：上網查資料變首都政策？

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安25日宣布3月1日起推出「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，只要公司同意在不減薪情況下，每天少上一小時班，市府將補助企業因減少工時所產生薪資差額的8成。對此，民進黨台北市議員許淑華今（26日）點出問題表示，原來，上網查資料，就可以變成首都政策？恐怕最後變成看得到、吃不到，如果制度設計不夠細緻，再好的理念也可能流於形式，將帥無能，不只累死三軍，辛苦所有公務員們，還讓台北市民空歡喜一場。

許淑華表示，蔣萬安市長宣布，3月1日起要「領先全國」推動育兒減少工時計畫。內容是家中有12歲以下孩子的家長，只要企業在不減薪，讓這些家長每天減少1小時工作，減少的薪資由市府補助8成。

許淑華表示，這個理念當然很好，支持育兒、改善勞動環境，本來就是正確方向。但問題是，這樣的政策真的有經過完整評估嗎？

換算下來全台北約120人、60家公司左右受惠 實際影響極為有限的政策

許淑華指出，自己第一時間向勞動局了解，結果這個政策是勞動局在網路搜尋相關育兒政策時，剛好參考到韓國光州的提早下班制度。難道現在北市府的政務官，是被下令一定要「想政策」、一定要端出新方案嗎？否則怎麼會看到國外有類似作法，就急著對外宣布？首都層級的重要政策，應該建立在完整研究與審慎評估之上，而不是倉促跟進。

許淑華說，自己原本以為，這樣的大政策，至少會先經過嚴謹研究、預算推估、受惠人數試算，以及執行面可行性的評估，確認政策規模與效果，再對外公布。結果卻像是看到國外有做，就複製貼上，卻沒有根據台北的產業結構與財政條件做精準設計。

許淑華指出，這項政策年度預算只有550萬元，每家公司補助上限10萬元，等於大概只能補助2名員工。換算下來，全台北市大約只有120人左右能受惠，約60家公司可以申請。看起來這只是一個聽起來很漂亮、實際影響卻極為有限的政策而已。

許淑華指出，其實，這550萬元原本是用於補助企業增設托嬰設施設備。如果經費被挪作減少工時補助，今年若有企業想設置托嬰空間，是否就沒有資源可用？是短期的政策曝光重要，還是長期托育基礎建設更重要？這需要市府清楚說明。

許淑華提到，此外，政策條件包含「有親自接送需求」，那要如何證明？由誰認定？是否會增加家長的行政負擔？會不會因為申請程序繁瑣，讓真正需要幫助的人反而放棄申請？而且如果雇主不同意，員工也沒辦法申請，恐怕最後變成看得到、吃不到。如果制度設計不夠細緻，再好的理念也可能流於形式。

許淑華強調，當然支持對育兒家庭更友善的政策，也期待政府在少子化與勞動環境議題上有更多作為。但首都治理，不應該只是每天端出一個新名詞，而是要對市民生活產生真實而可持續的改變。

許淑華質疑，今年1月審預算時，勞動局沒提出此政策，也沒有新增任何該項目的預算，怎麼過了1個月市長就馬上宣布，急著在3月1日即刻實施，難道是在「即刻救援」誰呢？

許淑華強調，自己再次提醒蔣萬安，與其追求「領先全國」的名號，不如踏實把制度設計好，讓育兒家庭真正感受到支持，而不是急著為個人形象做政治宣傳。

許淑華認為，台北市的公務員都很優秀，也都非常專業、盡責。但如果決策方向錯誤、判斷倉促，即使有再專業、再有能力的團隊，也只能疲於奔命、替倉促的政策收拾善後。將帥無能，不只累死三軍，辛苦所有公務員們，還讓台北市民空歡喜一場！

