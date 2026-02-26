佳冬市場法拍！整棟樓層1129萬起標　屏東執行分署3/3登場

▲拍賣標的位於恆春鎮之一筆完整農地。（圖／屏東執行分署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署農曆春節後首場123聯合拍賣會將於3月3日登場，主打佳冬鄉菜市場2、3樓建物第三拍，底價1129萬6千元，另有恆春農地及公司營業設備公開競標，吸引投資人關注。

屏東執行分署農曆春節後「123聯合拍賣會」3月3日（週二）下午3時，在屏東市建豐路180巷28號拍賣室舉行。

本次最受矚目的不動產標的，為位於佳冬鄉啟南路菜市場2、3樓建物，目前無人使用，將進行第3次拍賣，底價為新臺幣1,129萬6,000元，價格較前次更具吸引力，歡迎有意投資或規劃利用的民眾踴躍投標。

動產拍賣部分，將於同日上午10時30分以現場喊價方式，拍賣義務人百威公司所有營業設備，包含蒸汽鍋爐、白鐵翻檯、白鐵水槽等設備，適合餐飲或加工業者添購使用。

此外，當日下午3時同步辦理不動產投標拍賣，除佳冬市場建物外，尚有位於恆春鎮之一筆完整農地，使用分區為第二種一般管制區農業用地，屬農業發展條例規定之耕地，權利範圍為全部，底價為936萬元，拍定後依現況點交。另有車城鄉、高樹鄉、萬巒鄉等地土地標的同步拍賣。

屏東分署表示，每月第1週星期2下午3時固定舉辦聯合拍賣會，歡迎民眾把握機會。相關拍賣資訊可至法務部行政執行署或屏東分署官網查詢。