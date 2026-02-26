　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

本村炸雞高雄首店今日開幕　限時3天「買1送1」

▲▼本村炸雞高雄大立店開幕。（圖／業者提供）

▲本村炸雞高雄大立店今天開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」插旗高雄大立百貨，即日起正式開幕，至28日前推出限時3天炸雞買1送1優惠。

本村炸雞首度落腳高雄，店面位於高雄大立百貨A館B1，除了販售經典韓式炸雞、小點，也推出南部獨家販售的「台灣金牌生啤酒」，重現最經典的韓式「炸雞配啤酒」組合。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

本村炸雞高雄大立店即日起正式開幕，至28日前可享「炸雞綜合M買1送1」（買任一口味即送台味三杯雞口味），每日限量30組、以桌為單位，限內用且須2人以上同行。

▲▼本村炸雞高雄大立店開幕。（圖／業者提供）

▲全新台味三杯雞系列。

台味三杯雞為全新炸雞口味，高雄大立店先開賣，3月1日起全台上市，還有三杯炸魷魚圈售價228元、三杯年糕香腸串售價108元。提醒部分品項將於指定門市販售，高雄大立店則全品項皆有。

本村炸雞高雄大立店
門市地址：高雄市前金區五福三路57號B1樓 (大立百貨A館)
門市電話：07-281-2898
營業時間：周一至周日11:00〜21:30

▲緯豆集團全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」。（圖／緯豆集團提供）

▲緯豆集團新品牌「心開冰室」3/1試營運，上圖為心開叉燒滑蛋飯。

另外，旗下擁有「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」的緯豆集團，將於3月1日推出全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」，門市位在台北新光三越A8館B1美食街，提供6款港式套餐，售價228元起。

▲緯豆集團全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」。（圖／緯豆集團提供）

▲叉燒蝦仁滑蛋飯。

▲緯豆集團全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」。（圖／緯豆集團提供）

▲叉燒煎蛋撈丁。

「心開冰室」將港式經典進行升級，套餐售價228元起，每份均包含季節時蔬、港式例湯、冰鎮凍奶茶/無糖綠茶、秘製XO醬。「銷魂蜜汁叉燒」精選肥瘦適中的豬梅花肉與豬五花肉雙拼，搭配秘傳淋醬長時慢烤；「心開叉燒滑蛋飯套餐」以招牌叉燒結合爆量靈魂蔥油，並鋪在帶有濃郁奶香的軟嫩滑蛋飯上，視覺與味覺雙重震撼。

▲緯豆集團全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」。（圖／緯豆集團提供）

▲厚蛋三文治。

▲緯豆集團全新港式快餐品牌「心開冰室Happppppy Café」。（圖／緯豆集團提供）

▲奶皇包／叉燒包／芋泥包。

除了套餐，還有多樣化的單點小食，包括經典三文治、奶油豬、芋泥包、叉燒包、楊枝甘露、芋頭西米露等，售價38元至98元，不只能當正餐，午茶或點心時刻也適合。

心開冰室也祭出多重酬賓優惠，3月1日起加入品牌會員並點購任一套餐，即贈「芋泥包/奶皇包」，3月13日至3月15日會員點購任一套餐，贈送「叉燒包」1個，每日限量，送完為止。

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

本村炸雞高雄首店今日開幕　限時3天「買1送1」

