國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國網軍操作帶風向？眾院選前攻擊高市早苗貼文增多　夾雜簡體字

▲▼中國媒體報導日本眾議院選舉結果。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國媒體報導日本眾議院選舉結果。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本衆議院大選期間，社群平台上出現大量針對日本首相高市早苗與日本政策的批評貼文，其中部分可能涉及外國影響操作。資訊安全公司Japan Nexus Intelligence（JNI）分析，發現這些帳號不僅貼文數量增加，還刻意混用簡體中文與日文，使辨識真假帳號難度提高。JNI提醒，雖然此次貼文影響有限，但未來類似操作可能更難偵測。

根據日媒《朝日新聞》，JNI指出，眾議院選舉公告約一週前（1月中），疑似外國操作的帳號開始在社群活躍，這些帳號多半使用AI生成的圖片，貼文內容涉及日本社會問題，並批評高市早苗首相，語言則包含日文及英文。部分貼文會被其他帳號回覆或轉貼，營造出「熱門話題」的假象，試圖放大討論聲量。

JNI舉例，眾議院選舉公告日的1月27日，有帳號發文稱，「日本的青年不僅要照顧自己生活，還得支撐高齡社會，壓力如山大」，貼文附上年輕人辛苦照顧老人的諷刺插畫，但文字中「直」字使用了中國簡體字，而非日文漢字。JNI分析指出，「這顯示發文者很可能不是日本語使用者」。

▲▼日本首相兼自民黨總裁高市早苗在眾議院選前，遭疑似外國網軍帳號刻意帶風向攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相兼自民黨總裁高市早苗在眾議院選前，遭疑似外國網軍帳號刻意帶風向攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

調查也發現，不尋常的互動模式。例如貼文的回覆數與轉貼數有時會超過瀏覽數，按讚數甚至一度超過瀏覽量，顯示背後可能有大量人為操控。JNI統計，共有約3000個可疑帳號參與這類操作，部分帳號名稱呈規律性，且互動模式高度同步，暗示並非單純人為操作。

值得注意的是，這些帳號雖然各自貼文及轉貼數量不多，多數僅達數件，但JNI認為這可能是策略調整影響。JNI首席分析師竜口七彩表示，「過去大量貼文和轉發容易被X偵測並凍結帳號，因此工作者可能刻意控制發文頻率，避免被察覺」。

目前來看，這波影響操作效果有限，多屬實驗性質。然而，JNI發現部分帳號甚至使用「田中」等日本人常見姓氏來偽裝成日語用戶，使未來辨識真假帳號更具挑戰。竜口指出，「這些操作手法將會更精巧細緻，會抓取日本民眾對社會不滿的模糊情緒，誘發不安。社會必須意識到這一點，做好防範準備」。

02/24 全台詐欺最新數據

