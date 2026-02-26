　
國際

傳白宮傾向「以色列先攻伊朗」美國再出手　背後盤算曝光

▲▼ 全球最大航艦福特號（USS Gerald R. Ford）抵達希臘克里特島索達灣美國海軍基地。（圖／路透）

▲全球最大航艦福特號（USS Gerald R. Ford）近期抵達希臘克里特島索達灣。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府高層傳出希望以色列率先對伊朗出手，藉此引發德黑蘭當局發動反擊，為華府後續軍事行動取得民意支持。與此同時，白宮特使魏科夫與川普女婿庫許納26日將在日內瓦與伊朗進行協商。

政治新聞網POLITICO引述2名知情人士說法指出，川普團隊內部正私下討論一項政治考量，也就是讓以色列先發動攻擊，待伊朗展開報復之後，美國再展開大規模軍事行動，「我們這樣就有更充分的理由採取行動」。民調顯示，美國民眾特別是共和黨支持者雖贊成推翻伊朗政權，卻不願承擔美軍傷亡風險。

儘管美國仍寄望透過外交途徑解決，但「何時」及「如何攻擊」已成為主要討論焦點。消息人士指出，最有可能的情況是美以發動聯合行動，無論以色列是否希望率先發動攻擊。

針對相關消息，白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，「只有川普知道他可能做或不做什麼」。以色列駐美大使館則是拒絕置評。

兩大關鍵考量

只不過對伊朗的行動規模仍存在問題，知情人士透露，如今有兩大關鍵考量因素。第一是消耗美國軍火儲備的風險，美國政府擔憂這可能為中國奪取台灣提供可乘之機，第二是若美國採取激進手段，可能造成美軍人員傷亡。

知情人士稱，若採取政權更迭規模的攻擊，伊朗可能全力發動報復反擊，美國在該區域擁有大量資產，每個據點都可能成為攻擊目標，「這些據點並不在鐵穹保護之下，美軍傷亡可能性很高，伴隨巨大政治風險」。

軍事選項

川普有多種可打擊伊朗的方案，美國官員透露，美方可能進行有限度初步打擊作為談判籌碼，若無法達成協議再擴大攻擊規模，打擊目標幾乎確定包括伊朗核設施及彈道飛彈基礎建設，甚至考慮「斬首行動」直接鎖定最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

川普已派遣兩個航母打擊群及數十架戰機、偵察機、空中加油機前往中東區域，是美軍自2003年伊拉克戰爭以來在該區域的最大規模集結。目前美軍12架猛禽戰鬥機已經降落以色列，華爾街日報指出，這是美國首度在該國部署作戰飛機。

02/24 全台詐欺最新數據

