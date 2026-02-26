駕車撞屋縱火燒死母女！一張存證信函引爆殺機　恐怖房客被起訴

▲台中一名許男縱火燒死一對母女檔，手段惡劣，近日遭起訴。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名許姓男子被指控偷取房東孫女貼身衣物，房東阿嬤寄出存證信函要求許男搬家。許男竟預藏4公斤汽油、鐮刀、甲苯溶液、金紙等物，刻意衝撞吳姓母女擋住家大門再點火，導致該屋嚴重燒毀，母女檔因此身亡。檢方近日偵結，依放火、2個殺人罪起訴許男。

檢警調查，許男自從2005年就跟吳女的婆婆林女承租房屋，並且跟林家為鄰居，雙方原本互動正常。直到去年4月上旬，許男跟林家、吳女等人發生摩擦，吳女跟先生林男反映此事，再由婆婆出面對許男寄出存證信函，要求許男終止租約搬離，雙方鬧得不開心。

吳女家屬曾控訴，所謂「糾紛」是發現許男疑似偷竊死者私密衣物，立刻報警處理並要求對方退租，未料此舉令許男心生不滿，詭異行為變本加厲，曾在半夜燃燒物品、持鐮刀走來走去，相當嚇人。

許男對吳女因此積怨許久，開始萌生要報復，準備一輛已經遭報廢廂型車，並在裡頭裝載液化石油氣1桶（4公斤裝）、罐裝噴漆10餘罐、數量不詳之甲苯溶液及金紙1疊等助燃物品，還準備長柄鐮刀、噴槍打火機及引信等作案工具。

▲許男刻意駕車撞進林家，要阻斷逃生路線。（圖／ETtoday資料照）



去年11月3日凌晨1時50分，許男先駕駛另台小貨車到場，觀察林家內，只有吳女跟吳女未成年女兒林女在家，並且確認男屋主林男並不在家。先用鐮刀割斷監視器線路，再跳上作案車輛加速撞入林家大門，以車體阻斷逃生路線。

許男見車輛成功卡在客廳，馬上拿起噴槍點燃引信，引燃車內甲苯等易燃物，導致火勢迅速燃燒，加上車內有大量助燃劑，導致吳女跟女兒逃生不及，吸入大量濃煙、四肢遭受多處燙傷，先後宣告不治身亡。

檢方認定，許男涉犯放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌、殺人罪嫌、成年人故意對少年犯殺人罪嫌，近日偵結起訴，本案預計由國民法官進行審理。

▲許男被家屬指控，就是因為竊取貼身衣物，雙方才鬧得不開心。（圖／ETtoday資料照）