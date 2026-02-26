賴清德財產申報曝！存款231萬、仍有742萬房貸　新購入基金1190萬

▲總統賴清德與夫人吳玫如。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

監察院今（26日）公告總統賴清德於2025年11月財產申報，存款部分新台幣231萬2183元，較上次2024年11月申報存款減少了894萬1841元；新購入一筆從中國信託購入的富達全球優質債券基金6萬3053.03單位，價值折合新台幣為1190萬2805元。債務部分，賴清德仍有742萬2599元房屋貸款，較上次申報減少約503萬7796元。

監察院今（26日）出版最新一期廉政專刊，總統賴清德於去年11月25日申報的財產內容曝光。根據申報資料，賴清德名下土地位於台南市安平區金城段，面積189.23平方公尺，建物面積為458.96平方公尺，均為民國110年3月購得並全數持有，分別申報價值2442萬元與838萬元。

動產方面，賴清德夫人吳玫如名下僅登記一輛TOYOTA CAMRY汽車，排氣量1998cc，為民國95年12月購買。

金融資產部分，賴清德並無申報現金，但與吳玫如在兆豐商銀、華南商銀、台灣銀行、中華郵政、台灣企銀、中國信託等銀行合計有231萬2183元存款，較上次2024年11月申報的1125萬4024元少了894萬1841元。

而在有價證券方面，吳玫如名下新增一筆從中國信託購入的富達全球優質債券基金6萬3053.03單位，價值折合新台幣為1190萬2805元；吳玫如名下還有從中國信託購入的美國國庫債券3530單位，價值合計1166萬5856元；另有南山人壽、中國人壽儲蓄型保險6筆，最早契約自民國91年起保至今。

債務部分，賴清德仍有742萬2599元房屋貸款，較上次申報減少約503萬7796元。