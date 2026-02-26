　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢察官變錢莊大亨！放貸吞公司被聲押　前妻、女密友清純正面曝

▲▼ 基隆地檢署檢察官林渝鈞竟是放高利貸的錢莊大亨，李姓女密友（左）、蔣姓前妻（右）。（圖／民眾提供，下同）

▲檢察官林渝鈞的李姓女密友（左）、蔣姓前妻（右），皆是短髮清純正妹。（圖／民眾提供）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

44歲基隆地檢署林渝鈞涉嫌長期放高利貸，月利率高達3.5分至5.6分，還利用檢察官身分向高姓包商施壓、恐嚇，逼迫簽下1億元債權約定併吞公司。基隆地檢署今(26日)凌晨複訊完畢後向法院聲押林渝鈞，預計上午11點30分開庭。在全案中擔任白手套角色的蔣姓前妻、李姓女密友清純正面照也曝光！

檢察官竟是地下錢莊大亨 每月利息375萬

全案源自於2022年起，林渝鈞透過蔣姓前妻牽線下，向資金短缺的高姓自來水承包商提供借貸，自2024年4月至2025年8月間，總計借了2230萬元，但月利率高達3.5分至5.6分，高男每個月需提領375萬元利息，在基隆地檢署地下停車場面交。

包商付不出沉重利息 林渝鈞趁機併吞公司

被恐怖利息壓得喘不過氣下，高男無力持續支付，林便要求其與父親承認高達1億元的虛構債務，並強迫轉讓公司設備作為抵償，過程中更以「資金來自同事借款」、「股東包含警分局長及政府官員」等說詞施壓恐嚇。最後，高男因不甘公司資產遭併吞，在2025年底準備好對話錄音與金流向調查局北機站舉報。

▲基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌放高利貸，遭檢方搜索。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲林渝鈞預計今天上午11點30分召開聲押庭。（圖／記者郭世賢翻攝）

正妹前妻、女密友當白手套 林渝鈞被聲押

檢調追查發現，林的財產申報金額與公職薪資所得嚴重不符，疑似利用前妻與基隆地檢署李姓前工友兼女密友，作為白手套進行洗錢，林男在得知遭調查後，原定於下個月9日離職，沒想到基隆地檢署25日拂曉出擊，大規模搜索其辦公室與宿舍等19名被告相關35處地點，複訊至今天凌晨3時許，認定林涉犯重利、恐嚇與洗錢防制法等3罪，有串、滅證之虞向法院聲押禁見，蔣女、李女則涉犯重利罪，分別諭知100萬元與6萬元交保，其餘人等請回。聲押庭預計今上午11時30分開庭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／連開4槍！23歲槍手「散步離場」　悠哉按ibon叫小黃
向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　向佐2兄弟不得繼承
快訊／龍恩確定退出WBC中華隊！
快訊／00940重回10元發行價！　自救會喊「珍重再見」
檢察官放高利貸變錢莊大亨！　前妻、女密友清純正面曝
快訊／轟醫美董座4槍　槍手阿里山落網
前海龍蛙兵「瑞士飛香港」失蹤！　陸委會：人不在香港

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

桃園公車癡漢「包住國中女」猥褻射精　自爆還有2女被害

基隆男沒回家！家人著急報警　隔天接消息「已成一具浮屍」心碎

高速撞飛女騎士畫面曝！BMW猴急下車拔牌　網友怒：只關心車子

高雄男偷車「偷到警察頭上」　衝派出所油壓剪斷鍊牽走扣案機車

竹北中古車商找金主開「大麻農場」　員工斜槓小農4人落網

快訊／台南東區民宅火警　婦人倒臥樓梯間死亡！起火點在1樓

泳池對2幼童扣板機幸卡彈！恐怖男具高度反社會性...續押2個月

快訊／國1北58.2k車禍！「1大車+4小車」連環追撞　車流回堵5K

快訊／藏阿里山落網！竹聯槍手轟醫美董座4槍…6接應幫兇全抓了

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

桃園公車癡漢「包住國中女」猥褻射精　自爆還有2女被害

基隆男沒回家！家人著急報警　隔天接消息「已成一具浮屍」心碎

高速撞飛女騎士畫面曝！BMW猴急下車拔牌　網友怒：只關心車子

高雄男偷車「偷到警察頭上」　衝派出所油壓剪斷鍊牽走扣案機車

竹北中古車商找金主開「大麻農場」　員工斜槓小農4人落網

快訊／台南東區民宅火警　婦人倒臥樓梯間死亡！起火點在1樓

泳池對2幼童扣板機幸卡彈！恐怖男具高度反社會性...續押2個月

快訊／國1北58.2k車禍！「1大車+4小車」連環追撞　車流回堵5K

快訊／藏阿里山落網！竹聯槍手轟醫美董座4槍…6接應幫兇全抓了

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援　日本、泰國已實施

退休後研究當紅韓團　多頭總司令跨界投資演藝事業

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」網狂推1檔ETF

投資是數學加情緒！張錫練太極　揭密台積電驚人目標價

柾國拋「My Way」宣言！酒後吐真言槓公司　韓網正反意見炸鍋

籃籃直飛MLB春訓！20小時奔佛州應援鄭宗哲　高喊He’s from Taiwan

獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

2027中共恐犯台！美CIA向蘋果輝達「機密簡報」　憂晶片供應鏈風險

何如芸的好勝心　曾不信經營不了婚姻

中國海警再闖金門海域還發影片　海巡強勢驅離：畫面是假的！

【想要明星待遇】女友出國前隨口一說　一下飛機就被驚喜接機

社會熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

北市名店冰櫃女屍！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐死因

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

即／竹聯槍手轟醫美董座落網　6接應幫兇全抓了

台中男糾紛被抓到「皮開肉綻」

竹北天坑案　楊文科遭求刑10年

職軍吃霸王餐喊：報警就好　下場曝光

台東漁船翻覆　整船漁貨只帶回4長尾鳥

快訊／新北泰山回收廠大火　3地區空污警報

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

權志龍演唱會實名制　爆乳黃牛夫妻被打趴

國中教練涉性騷霸凌獲復聘　學生嚇壞不敢上學

更多熱門

相關新聞

基隆地檢「檢察官疑放高利貸」！月收利息375萬

基隆地檢「檢察官疑放高利貸」！月收利息375萬

基隆地檢署驚傳司法官重大貪瀆疑案。檢察官林渝鈞遭指控長期從事高利放貸，並涉嫌利用檢察官身分對借款人施壓，甚至以職權恐嚇，強逼簽署高額債務契約抵債。基隆地檢署今（25）日清晨6時許指揮調查局北部機動工作站等單位展開大規模搜索，針對林男辦公室、宿舍及其蔣姓前妻等多處地點進行搜索，全案朝違反《貪污治罪條例》藉勢藉端勒索財物等重罪方向偵辦。

為撿回收爆口角嘉義男遭圍毆倒地

為撿回收爆口角嘉義男遭圍毆倒地

快訊／高金素梅涉貪案！　偵查庭開完了「100萬交保」

快訊／高金素梅涉貪案！　偵查庭開完了「100萬交保」

疑超收學費私吞　彰化某幼兒園主任遭聲押

疑超收學費私吞　彰化某幼兒園主任遭聲押

即／台南足療師隨機砍人釀2傷遭聲押

即／台南足療師隨機砍人釀2傷遭聲押

關鍵字：

基隆地檢署林渝鈞前妻高利貸聲押

讀者迴響

熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

快訊／輝達救全村！Q4財報亮眼　盤後漲逾3％

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面