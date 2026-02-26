檢察官變錢莊大亨！放貸吞公司被聲押　前妻、女密友清純正面曝

▲檢察官林渝鈞的李姓女密友（左）、蔣姓前妻（右），皆是短髮清純正妹。（圖／民眾提供）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

44歲基隆地檢署林渝鈞涉嫌長期放高利貸，月利率高達3.5分至5.6分，還利用檢察官身分向高姓包商施壓、恐嚇，逼迫簽下1億元債權約定併吞公司。基隆地檢署今(26日)凌晨複訊完畢後向法院聲押林渝鈞，預計上午11點30分開庭。在全案中擔任白手套角色的蔣姓前妻、李姓女密友清純正面照也曝光！

檢察官竟是地下錢莊大亨 每月利息375萬

全案源自於2022年起，林渝鈞透過蔣姓前妻牽線下，向資金短缺的高姓自來水承包商提供借貸，自2024年4月至2025年8月間，總計借了2230萬元，但月利率高達3.5分至5.6分，高男每個月需提領375萬元利息，在基隆地檢署地下停車場面交。

包商付不出沉重利息 林渝鈞趁機併吞公司

被恐怖利息壓得喘不過氣下，高男無力持續支付，林便要求其與父親承認高達1億元的虛構債務，並強迫轉讓公司設備作為抵償，過程中更以「資金來自同事借款」、「股東包含警分局長及政府官員」等說詞施壓恐嚇。最後，高男因不甘公司資產遭併吞，在2025年底準備好對話錄音與金流向調查局北機站舉報。

▲林渝鈞預計今天上午11點30分召開聲押庭。（圖／記者郭世賢翻攝）



正妹前妻、女密友當白手套 林渝鈞被聲押

檢調追查發現，林的財產申報金額與公職薪資所得嚴重不符，疑似利用前妻與基隆地檢署李姓前工友兼女密友，作為白手套進行洗錢，林男在得知遭調查後，原定於下個月9日離職，沒想到基隆地檢署25日拂曉出擊，大規模搜索其辦公室與宿舍等19名被告相關35處地點，複訊至今天凌晨3時許，認定林涉犯重利、恐嚇與洗錢防制法等3罪，有串、滅證之虞向法院聲押禁見，蔣女、李女則涉犯重利罪，分別諭知100萬元與6萬元交保，其餘人等請回。聲押庭預計今上午11時30分開庭。