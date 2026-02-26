愛用ChatGPT！中國官員自爆「抹黑高市早苗、恐嚇異議人士」

▲一名中國官員把ChatGPT當作工作日誌，意外曝光北京鎮壓與網軍行動。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

OpenAI最新報告揭露，一名中國官員因把ChatGPT當作工作日誌使用，意外曝光北京針對海外異議人士的大規模鎮壓與恐嚇行動，甚至企圖煽動網路輿論，抹黑日本首相高市早苗。駐華府的中國大使館尚未回應媒體置評要求。

官員愛用ChatGPT 北京秘密行動全曝光

CNN報導，這名中國官員將ChatGPT當作工作日誌使用，詳細記載各項秘密行動。不過，實際行動內容大多由其他工具產出，並且透過社群媒體帳號與網站散播出去。

根據這名中國官員的ChatGPT日誌，曾有中國操作人員偽裝成美國移民官，威脅一名旅美異議人士，稱其公開言論違反法律。在另一起案例中，中國操作人員偽造美國法院文件，企圖封鎖異議人士的社群帳號。

▼高市早苗去年與習近平會晤。（圖／路透）



OpenAI調查人員也發現，這名中國官員所記錄的秘密行動，與真實世界的網路活動及影響力事件相符。

根據官員描述，中國操作人員曾偽造某位異議人士的訃聞及墓碑照片，製造此人死亡的假消息，而相關謠言確實在2023年於網路流傳。

另一起案例中，該用戶要求ChatGPT擬定抹黑日本首相高市早苗的計畫，其中一部分是透過煽動日本網友對美國關稅的不滿來攻擊她。雖然ChatGPT拒絕該要求，但去年10月高市上任後，日本某藝術家論壇確實出現批評她及抱怨美國關稅的標籤（hashtags）。

▼這份報告曝光之際，正值美中AI競爭持續升溫。（示意圖／達志影像）



AI技術飆速 網軍行動工業化

CNN指出，這份報告成為迄今最生動案例，顯示獨裁政權能夠如何利用AI工具記錄他們的審查行為。OpenAI指出，這個影響力操作行動似乎涉及數百名中國操作人員及數千個社群媒體假帳號。

OpenAI在發現上述可疑活動之後，已封鎖相關用戶帳號。OpenAI首席調查員尼莫（Ben Nimmo）向媒體表示，「這就是中國現代跨國壓迫的真實樣貌。不只是數位化攻擊或網軍出征那麼簡單，而是工業化規模的全面攻擊，試圖透過一切手段、在任何地方、同時攻擊中共的批評者。」

賓州大學教授、前五角大廈官員霍洛維茨（Michael Horowitz）指出，OpenAI的報告「清楚顯示，中國積極部署AI工具強化資訊戰的方式。美中AI競爭持續升溫，不僅發生在尖端技術層面，更發生在中國政府如何規畫執行日常監控與資訊控制之上。」