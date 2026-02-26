驚見「性奴訓練手冊」！淫魔富商私藏清單曝光　犯罪電腦去向成謎

▲美國司法部公開300多萬份文件，揭露艾普斯坦惡行。（圖／翻攝美國司法部）

記者吳美依／綜合報導

美國司法部最新公開的300多萬份文件揭露，已故性犯罪者、金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein，又譯愛潑斯坦）曾在全美租用至少6間秘密儲藏室，藏有「性奴訓練手冊」、女性裸照或私密影片、數十本色情雜誌等大量證物，其中3台電腦被認為藏有大量受害者名單，但目前去向成謎。

儲物清單曝光 驚見性奴訓練手冊

《每日電訊報》報導，2005年警方突襲搜查之前，艾普斯坦曾僱用私家偵探，緊急將大批物品從豪宅轉移至附近的儲物設施。

根據該報取得的儲物清單，除了信件、行事曆、實驗室檢驗結果、逾2000美元現金、隱蔽武器許可證、哈佛大學證件以外，還包括情趣用品、身體按摩器、女性內衣、3台電腦、29本通訊錄、3頁佛州按摩師名單、多捲錄影帶及DVD，內容涉及未成年少女的不雅影像。

▼艾普斯坦檔案中可見大量年輕女性穿著暴露。（圖／翻攝美國司法部）



不過，清單上的一部分物品始終沒有被找到，包括2本「性奴訓練手冊」。儘管聯邦調查局（FBI）後來取得其中2台電腦的硬碟備份，但至今仍不清楚原始設備是否尋獲。而在2010年4月的一次開庭中，原告律師質疑艾普斯坦在2005年突襲前，偷偷把電腦運離豪宅，並稱這些電腦「存有數百名遭你性侵的未成年少女姓名與電話」。

2009年8月，也就是艾普斯坦因招攬未成年人賣淫服刑出獄1個月後，這份儲物清單被寄給他及其律師團隊。這些儲藏室都以私家偵探社名義租用，而艾普斯坦從2003年至2019年間，每年支付數千美元租金，試圖隱藏犯罪證據。

豪宅疑佈滿攝影機 可疑對話曝光

外界揣測，艾普斯坦在豪宅裡布置大量秘密攝影機，偷偷錄下私密及不雅畫面，用於敲詐勒索或滿足個人慾望。

▲▼艾普斯坦豪宅設有大量螢幕與詭異裝置，下圖為一尊真人大小的青銅雕塑，雕塑中的女子或女孩穿著婚紗。（圖／翻攝美國司法部）

2014年2月5日的訊息顯示，艾普斯坦向私人機師拉里維索斯基（Larry Visoski）要求「3台動態感應隱藏式攝影機」。對方回覆已經購買並正在研究如何使用，「它們小得驚人，只有拇指一般的隨身碟大小，可以錄影64小時，還有動態感應功能。我正把它們裝進面紙盒裡，今天稍後送過去。」

同日另一封電子郵件中，某位身分被編輯隱藏的人士提醒艾普斯坦，「記得我們談過的，如果你想在屋內裝攝影機，必須非常謹慎進行。俄羅斯人可能幫得上忙。」

恐有內線消息 提早湮滅證據

調查人員長期懷疑，艾普斯坦在警方突襲前已獲得內線消息，得以提前清理現場證據。前棕櫚灘警察局長萊特（Michael Reiter）曾向NBC透露，2005年搜查時發現艾普斯坦的豪宅「已被清理乾淨」。警方進入時，部分電腦設備明顯缺失，包括連接監視器的器材。

▼艾普斯坦曼哈頓豪宅內部，牆上掛有大量女性裸照及色情藝術。（圖／翻攝美國司法部）



其他司法部公開文件顯示，被捕前夕，艾普斯坦反覆透過電子郵件，命令員工及私家偵探銷毀錄影帶並清除電腦資料。2014年5月，一位名叫威廉墨菲（William Murphy）的人與艾普斯坦的會計師理查卡恩（Richard Kahn）、紐約管家莫溫德拉克魯茲（Merwin Dela Cruz），詳細討論摧毀曼哈頓豪宅伺服器室內的電腦設備。

法國豪宅也曝光 警盼受害者挺身



除此之外，法國警方近期也公布艾普斯坦巴黎福煦大道（Avenue Foch）的豪宅搜查結果，照片顯示屋內擺放按摩床、按摩器材及裸女照片作為裝飾。至少3名女性指控曾在法國遭艾普斯坦性侵，調查人員期盼更多倖存者能挺身而出。